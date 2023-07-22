انقلاب اسلامی با الگو قرار دادن امام حسین (ع) به پیروزی رسید

آیت الله عبدالکریم عابدینی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: انقلاب اسلامی با تأسی، الگو و اسوه قرار دادن امام حسین (ع) به پیروزی رسید و اینکه امام فرمود مثل من با مثل یزید بیعت نمیکند، تکلیف ما را در هر عصری، در هر نسلی و در هر دوره و زمانهای روشن کرد.
نماینده ولی فقیه در استان بیان کرد: امام از مدینه خارج شد و قصد کعبه کرد تا در ایام حج در مکه حضور پیدا کند و پیام خودشان را در میان حاجیانی که از سراسر بلاد اسلامی در آنجا جمع بودند، منتشر و به نوعی اهداف و مقاصدشان را رسانهای کنند که در این میان اهداف خود از نهضت عاشورا را در وصیتنامهاش معرفی میکنند و زمانی که میخواستند از مدینه خارج شوند، وصیتنامه را به برادرشان محمد حنفیه سپردند و فرمودند: زمانیکه من از مدینه میروم شما باید مانند چشم و گوش من در مدینه باشید.
وی افزود: اباعبداللهالحسین (ع) در وصیتنامه خود مسائل بسیاری را مطرح کردهاند و ابتدا به وحدانیت خدا، رسالت پیغمبر، حقانیت دین و قرآن شهادت دادهاند تا اینکه مبادا عدهای بگویند که اینها از دین خارج شده بودند.
امام جمعه قزوین مطرح کرد: امام حسین (ع) در ادامه وصیتنامه خود فرمودند «من برای دنیا خواهی، فساد، منافع شخصی و شر قیام نکردهام؛ بلکه فقط برای این قیام کردهام که امت جدم را در جای حقیقی خودشان قرار دهم؛ یعنی این انحرافی که معاویه و یزید در مسیر رسالت پیغمبر ایجاد کردهاند را اصلاح کنم.»
این مسئول عنوان کرد: امام در وصیتنامه اهداف خود را اصلاح امت جدشان، امربهمعروف که همان دعوت به امامت، ولایت و قرآن و دین و بازگشت به دین حقیقی در مقابل دین دروغین اموی، نهیازمنکر که مهمترین منکر آن زمان، موجودیت یزید که همان طاغوت، نفاق و الحاد بود معرفی کردند.
وی در پایان گفت: امام حسین (ع)، پنج روز در بین مکه و مدینه در حرکت بودند و روز سوم شعبان که روز ولادت ایشان است، وارد مکه شدند و در جای جای مسیرشان تا کربلا که نزدیک به شش ماه طول کشید، مطالب بسیاری را مطرح و مبانی انقلاب، اهداف نهضت و علت مخالفتشان با یزید را عنوان کردند.
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