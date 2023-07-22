به گزارش خبرنگار مهر، هادی ساعی ظهر شنبه در مجمع هیئت تکواندوی سمنان به میزبانی ورزش و جوانان سمنان با بیان اینکه اردوی تیم ملی نونهالان تکواندوی کشور در شاهرود در حال برگزاری است، تاکید کرد: طبق گفته مربیان شرایط خوبی در این اردو حاکم است.

وی با بیان اینکه تیم ملی تکواندوی نونهالان که در شاهرود اردو دارد به مسابقات آسیایی اعزام می‌شود، ابراز کرد: این رقابت‌ها پانزدهم تا هفدهم شهریورماه در لبنان برگزار می‌شود.

رئیس فدراسیون تکواندو با بیان اینکه میزبانی رویدادها و اردوها سبب می‌شود تا رشته تکواندو در استان سمنان بیش از گذشته دیده شود، ابراز کرد: عملکرد خوبی در این رشته در استان شاهد هستیم و برگزاری این رویدادها می‌تواند به تعدد ورزشکاران تکواندو و ایجاد انگیزه کمک کند.

ساعی بیان کرد: میزبانی اردوها و رویدادها همچنین سبب توسعه ورزش تکواندو در استان سمنان نیز خواهد شد.