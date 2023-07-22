تلاشم عدم تعلیق بولینگ و بیلیارد است/ اصراری برای ماندن ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم اسکندری پس از انتخابات امروز شنبه فدراسیون بولینگ و بیلیارد که برای سومین بار به تعویق افتاد، گفت: انتخابات تعلیق نشد، قرار شد یک‌ماه و نیم دیگر برگزار شود.

وی ضمن تشکر از وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و نهادهای امنیتی، تصریح کرد: شاید خیلی‌ها تمایل نداشته باشند من در فدراسیون باشم در حالیکه طی مدت ریاستم با افتخار در حوزه فرهنگی زبانزد همه فدراسیون‌ها بودیم، در حوزه قهرمانی هم بیش از ۱۳۵ مدال داشتیم.

اسکندری با بیان اینکه افراد مجمع تعصب به خرج می‌دهند، خاطرنشان کرد: من خودم تحت فشار بودم اما به حرمت اعضای مجمع که بالاترین رکن هستند، ایستادم و در نهایت تصمیم گرفته شد یک ماه و نیم دیگر برگزار شود.

سرپرست فدراسیون بولینگ و بیلیارد در واکنش به دلیل عدم تأیید صلاحیتش گفت: من خودم هم نمی دانم اما کاش دلیل را بگویند.

وی در مورد تعلیق احتمال بولینگ و بیلیارد ایران در صورت اختلال در انتخابات داخلی گفت: به تعلیق اعتقادی ندارم و اجازه نمی‌دهم اتفاقی بیفتد.

اسکندری با تاکید بر اینکه بولینگ و بیلیارد ایران زیر نظر کمیته بین‌المللی المپیک است، خاطرنشان کرد: آنهایی که می‌گویند نیستیم اطلاعات دقیقی ندارند، فدراسیون ما یکی از فدراسیون‌های موفق است، کرسی آسیایی دارم، نایب رئیس افتخاری جهان هستم، بنابراین تلاشم را کردم این اتفاق نیفتد و موضوع دوستانه حل شود، طبق قوانین عمل می‌کنیم و انشاالله مشکلات حل شود.

هاشم اسکندری در پایان تاکید کرد: اصراری برای ماندن ندارم، به حرمت اعضای مجمع اینجا هستم، آنها معتقدند دیگر کاندیداها نمی‌توانند کمکی به این رشته داشته باشند بنابراین از من خواستند که باشم.