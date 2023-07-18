پایان کار دختران اسنوکر ایران در مسابقات قهرمانی جهان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد، رقابت‌های اسنوکر زیر ۲۱ سال قهرمانی جهان در بخش بانوان از ۲۶ تیر ماه به میزبانی کشور عربستان آغاز شد و تیم ملی دختران اسنوکر کشورمان در بخش بانوان متشکل از ستایش امیر عظیمی و آوا اثنی عشری در این مسابقات حضور پیدا کردند.

آوا اثنی عشری در گام نخست مقابل مانار البالاوی (عربستان) ۲ بر یک پیروز شد اما در ادامه با نتیجه ۲ بر صفر مقابل انوپا رامچاندران(هند) و ۲ بر یک مقابل آلا الهولواه (عربستان) شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت.

ستایش امیر عظیمی نیز در نخستین بازی ۲ بر یک امیراه البالاوی(عربستان) را شکست داد اما در ادامه رقابت ها ۲ بر یک مقابل چان وای لام(هنگ کنگ) و ۲بر صفر از کرتانا پاندسیان(هند) شکست خورد و از دور رقابت ها کنار رفت.

اختتامیه این رقابت ها ۲ مرداد ماه در ریاض برگزار می شود.