آغاز مطالعه تقاطع غیرهمسطح در محدوده بلوارهای سیلو-شهید کچویی

به خبرنگار مهر، محمدرضا احمدی نژاد ظهر یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به گزارشی از اقدامات این شهرداری در حوزه‌های مختلف پرداخت و اظهار کرد: در ابتدا اتمام پروژه‌های نیمه کاره از جمله ساختمان ستاد مرکز شهرداری، سوله بحران، ساختمان‌های شهرداری در خیابان پیک، شهرک کوثر و شهرک راه آهن به طور ویژه در دستور کار قرار گرفت که با تلاش همکارانم در معاونت عمران پروژه ستاد مرکز شهرداری فردیس با پیشرفت ۹۵ درصدی همراه بوده و به زودی به بهره برداری می‌رسد، دیگر پروژه‌ها نیز به سرعت در حال تکمیل هستند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه فردیس شهری نوپا و با نیازهای زیرساختی متعددی است، گفت: این شهر نیازمند رسیدگی ویژه، تعریف و تعیین طرح‌های جدید است تا بتواند به عنوان شهری جدید و مستقل قد علم کند.

شهردار فردیس به بازنگری طرح جامع جمع آوری آب‌های سطحی بلوار شهدا اشاره کرد و افزود: در این راستا پروژه احداث کلکتور آب‌های سطحی این بلوار حدفاصل خیابان طالقانی تا کانال فردیس به اجرا در آمد؛ در این پروژه با توجه به اینکه سیستم دوگانه و به صورت جذبی و دفعی است، علاوه بر لوله گذاری نیاز به حفر چاه بود که این کار نیز انجام گرفته است.

۱۲ هکتار جنگل‌کاری در فردیس انجام شد

وی بیان کرد: علاوه بر پروژه توسعه و تکمیل بلوار شهدای اقتدار و اتصال آن به بلوار فرگاز، عملیات ساخت چند بوستان در شهر از جمله ۱۷ شهریور، ریل متروکه، فاز نخست پارک بانوان، وحدت و گذر فردوس نیز از اقداماتی است که در فردیس آغاز شده و یکی از این موارد شامل پروژه آبنمای موزیکال بوستان بزرگ تندرستی به بهره برداری رسید.

به گفته شهردار فردیس، سال گذشته در اجرای طرح احداث و توسعه ریه‌های شهری، حدوداً ۱۲ هکتار جنگل کاری و درخت کاری انجام شده که این اقدام در سال جاری نیز استمرار دارد.

وی در بخش دیگری با بیان اینکه در ۶ ماهه دوم سال گذشته حدوداً ۴۰۰ میلیارد ریال به منظور اجرای نهضت آسفالت در نظر گرفته و در حوزه تراش و روکش آسفالت معابر شهر هزینه شد، گفت: این اعتبار را در سال جاری با هدف بهسازی سطح آسفالت به هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال افزایش دادیم که هم اکنون بخشی از این عملیات در حال انجام است.

احمدی نژاد افزود: همچنین سال گذشته جدولگذاری و پیاده راه‌سازی بلوار شهدا حد فاصل فلکه سوم و چهارم در ضلع شرقی انجام شد، امسال نیز اجرای این عملیات حدفاصل فلکه‌های چهارم و پنجم به مناقصه گذاشته شده است که بر اساس آن لوله گذاری دو ضلع شرق و غرب باید به سرعت انجام شود.

بلوار نیایش در ۴ فاز احداث می‌شود

شهردار فردیس توضیح داد: فردیس از نظر اصلاحات هندسی نیازمند توجه ویژه است. در این خصوص با تلاش همکارانم در حوزه مدیریت ترافیک، طرح اصلاح هندسی بلوار شهید سلیمانی آغاز شده است تا مرحله به مرحله در این زمینه به نتیجه برسیم.

وی از انجام مطالعه طرح پروژه بلوار نیایش (کشتارگاه) با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال خبر داد و گفت: مطابق مطالعات این بلوار که به همت جنوبی معروف است؛ ضمن تسهیل در دسترسی فراشهری، زمان سفر به تهران و بار ترافیکی سنگین پل فردیس را کاهش می‌دهد؛ بلوار نیایش در ۴ فاز طراحی شده که فاز اول از بلوار بیات شرقی آغاز شده و تا بلوار مپنا امتداد می‌یابد، فاز دوم از بلوار مپنا تا جاده شهریار می‌رسد و در فاز سوم از این نقطه تا رودخانه در حوزه فردیس طراحی شده و به اجرا می‌رسد. فاز ۴ آن با احداث پل از رودخانه گذشته و از طریق جاده‌های فتح و لشگری و اتوبان شهید فهمیده دسترسی به اتوبان همت را میسر می‌کند.

بلوار شهید اسمی کاملاً بازگشایی می‌شود

شهردار فردیس همچنین به طرح تعریض بلوار شهید اسمی اشاره کرد و گفت: اتصال این بلوار از ضلع غرب به جاده مشکین دشت، از ضلع شرق به بلوار کیاتل، با ایجاد مسیر ارتباطی در عرض شهر فردیس، اتصال به اندیشه و شهرهای همجوار را تسهیل می‌کند.

وی ادامه داد: بهسازی و بازگشایی این بلوار بر اساس متد خیابان کامل با کاهش عرض، یکی از کارهای شاخص و زیبای فردیس محسوب می‌شود که در سه فاز به اجرا در می‌آید.

شهردار فردیس خاطرنشان کرد: این پروژه دو معارض دارد که موفق شدیم دستور اعمال ماده ۹ را از دادستانی شهرستان فردیس دریافت کنیم. با رفع مشکلات معارض، ۳۰۰ متر خیابان به شکل پلازا ساخته خواهد شد. پلازا، فضایی عمومی با کارکردی پاتوق گونه است که هدف آن ایجاد خاطرات جمعی برای شهروندان می‌باشد.

وی با اشاره به انجام طرح‌های مطالعاتی متعددی در شهر فردیس، عنوان کرد: از جمله این طرح‌ها، آغاز بازنگری سند توسعه آی تی اس شهر و هوشمندسازی ترافیک است؛ همچنین بازنگری مطالعات طرح جامع ترافیک و حمل و نقل در دستور کار قرار گرفته است.

در حوزه نظارت ترافیکی نیز اقدامات لازم برای خرید ۴۰ دستگاه دوربین نظارتی انجام شده تا از این طریق بتوانیم مدیریت شایسته ای بر روند ترافیکی شهر داشته باشیم.

به گفته احمدی نژاد، طراحی دیتا سنتر شهر فردیس را نیز پیگیری کرده و در حال خرید و تهیه امکانات مورد نیاز آن هستیم؛ همچنین مطالعات احداث تقاطع غیرهمسطح در محدوده بلوار سیلو و شهید کچویی برای اجرا به صورت epc آغاز شده و به زودی پس از طی مراحل مطالعاتی احداث بلوار تهرانی مقدم، سیلو و شهید کچویی، طراحی این تقاطع انجام می‌شود.

مطالعه احداث گذر تماشا در فردیس

شهردار فردیس گفت: در حوزه زیباسازی نیز طراحی بدنه بلوار مارلیک حد فاصل بلوار شهید سلیمانی تا قلعه فرامرزیه را تحت مطالعه داریم. این مسیر به نام گذر تماشا به صورت تماتیک یا تم پارک در حال طراحی است.

وی در بخش دیگری به اشاره به خرید ۱۵ دستگاه خودروی سبک و سنگین به همراه یک نردبان ۳۲ متری در حوزه آتش نشانی و خدمات ایمنی، تصریح کرد: این تجهیزات از مهمترین نیازهای سازمان آتش نشانی بود تا موجبات ایمنی و رسیدگی بیشتر به شهروندان در شرایط بحران و خطر فراهم شود؛ همچنین یک نردبان ۵۶ متری با ۱۰۷ میلیارد تومان اعتبار خریداری شده است که تا پایان سال جاری به تجهیزات آتش نشانی اضافه خواهد شد.

احمدی نژاد اضافه کرد: در زمینه حمل و نقل عمومی، ۵۰ دستگاه اتوبوس برای اضافه شدن به ناوگان اتوبوسرانی شهرداری فردیس خریداری شده است که ۲۶ دستگاه از آن در سال گذشته تحویل شهرداری شد و اکنون در حال خدمات رسانی به شهروندان است و ۲۴ دستگاه دیگر نیز در سال جاری به این ناوگان اضافه می‌شود. برای توقفگاه این اتوبوس‌ها نیز مکانی را به مساحت ۱۹ هزار متر مربع طراحی و اجرا کردیم. راه اندازی استفاده از بلیط الکترونیک نیز از اقداماتی بوده که در حوزه حمل و نقل عمومی فردیس تقریباً به پایان رسیده و به زودی از این طرح رونمایی خواهیم کرد. با انجام این اقدامات در واقع ناوگان اتوبوسرانی فردیس را از مرحله صفر راه اندازی کرده‌ایم.