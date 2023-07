به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، وحید سیاهپوش، عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز با بیان اینکه امروزه تقاضای مصرف پودر سفیده تخم‌مرغ به دلیل موارد بهداشتی، حمل و نقل آسان، ماندگاری بیشتر و ایمنی میکروبیولوژیکی آن در فرمولاسیون مواد غذایی بسیار بیشتر از سفیده تخم‌مرغ مایع است، تصریح کرد: در روش‌های رایج تولید پودر سفیده تخم مرغ مانند خشک کن‌های پاششی از حرارت برای خشک کردن مایع تخم‌مرغ استفاده می‌شود که نتیجه آن کاهش کیفیت عملکردی و ارزش تغذیه‌ای محصول است. استفاده از روش خشک کردن انجمادی نیز به علت هزینه بالا در صنعت مقرون به صرفه نیست.

کاربرد زیاد پودر سفیده تخم‌مرغ در صنعت شیرینی‌پزی و نانوایی

سیاهپوش گفت: پودر سفیده تخم‌مرغ منبع غنی پروتئین است که در صنایع فرآوری مواد غذایی به ویژه در صنعت شیرینی‌پزی و نانوایی به علت ویژگی‌های عملکردی آن کاربرد زیادی دارد.

وی افزود: در سال‌های اخیر استفاده از روش خشک کردن الکتروهیدرو دینامیکی به عنوان یک روش غیر حرارتی نوین برای خشک کردن مواد غذایی حساس به گرما بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این روش با استفاده از میدان الکتریکی شدید، جریانی از هوای یونیزه (پلاسما) برای تبخیر رطوبت موجود در مواد غذایی استفاده می‌شود.

پودر سفیده تخم‌مرغ تولیدی به روش الکتروهیدرودینامیک خواص عملکردی و تغذیه‌ای بالاتری دارد

سیاهپوش یادآور شد: در پژوهش حاضر که در آزمایشگاه کاربردهای زیستی پلاسمای سرد در پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره‌شناسی دانشگاه تبریز انجام شد، پودر سفیده تخم‌مرغ به روش الکتروهیدرودینامیک تهیه شد. مطابق نتایج به دست آمده از این پژوهش، پودر تهیه شده در مقایسه با سایر روش‌های تولید این پودر مانند خشک‌کن پاششی و انجمادی نیاز به مصرف انرژی و هزینه کمتری داشته و از خواص عملکردی و تغذیه‌ای بالاتری برخوردار است.

به گفته وی نتایج اولیه این پژوهش در مجله معتبر Food Chemistry با ایمپکت ۹.۲۳ با عنوان: “Preparation of egg white powder using electrohydrodynamic drying method and its effect on quality characteristics and functional properties” به چاپ رسیده است.

وی اضافه کرد: پژوهش حاضر در مقیاس آزمایشگاهی به انجام رسیده و تحقیقات برای ارتقای این روش برای استفاده از آن در ابعاد تجاری و صنعتی در حال انجام است.

گفتنی است، این دستاورد نتیجه یک پژوهش مشترک بین دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز و گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و در قالب رساله دکتری هاله ثریای ظفر به راهنمایی وحید سیاهپوش، عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز و نارملا آصفی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز حاصل شده است.