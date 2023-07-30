به گزارش خبرنگار مهر، جریان آب زایندهرود بامداد امروز یکشنبه هشتم مردادماه به ناژوان اصفهان رسید و با توجه به حجم کمآب دقایقی پیش از زیر دهانههای پل تاریخی مارنان این شهر عبور کرد.
روز شنبه حسن ساسانی مدیرعامل شرکت آب منطقهای اصفهان اعلام کرد که از دوم مرداد ماه خروجی سد زاینده رود با هدف توزیع آب برای باغات و اشجار غرب اصفهان افزایش یافت.
رودخانه زاینده رود اصفهان از نیمه خرداد امسال با پایان توزیع آب برای اراضی کشاورزی شرق اصفهان بسته شد و طی ۵۲ روز گذشته آبی در این رودخانه جریان نداشت.
آنطور که مدیرعامل شرکت آب منطقهای اصفهان گفته است رهاسازی آب بصورت محدود و به مدت ۱۰ روز خواهد بود.
اصفهان امسال یکی از گرمترین تابستانها را سپری میکند و در این شرایط درختان و باغات این خطه دچار تنش آبی و دمایی شدند.
روز گذشته منصور شیشه فروش مدیرکل مدیریت بحران استانداری به خبرنگار مهر گفت که حدود ۱۶ هزار هکتار باغ و درخت در اصفهان به دلیل افزایش دما و خشکی زاینده رود دچار تنش و خزان زودرس شدند.
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