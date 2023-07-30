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۸ مرداد ۱۴۰۲، ۸:۰۴

پس از ۵۲ روز؛

چشم اصفهان به زاینده‌رود روشن شد

چشم اصفهان به زاینده‌رود روشن شد

اصفهان- جریان آب بامداد امروز در بستر خشک رودخانه زاینده‌رود در شهر اصفهان جاری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جریان آب زاینده‌رود بامداد امروز یکشنبه هشتم مردادماه به ناژوان اصفهان رسید و با توجه به حجم کم‌آب دقایقی پیش از زیر دهانه‌های پل تاریخی مارنان این شهر عبور کرد.

روز شنبه حسن ساسانی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان اعلام کرد که از دوم مرداد ماه خروجی سد زاینده رود با هدف توزیع آب برای باغات و اشجار غرب اصفهان افزایش یافت.

رودخانه زاینده رود اصفهان از نیمه خرداد امسال با پایان توزیع آب برای اراضی کشاورزی شرق اصفهان بسته شد و طی ۵۲ روز گذشته آبی در این رودخانه جریان نداشت.

آنطور که مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفته است رهاسازی آب بصورت محدود و به مدت ۱۰ روز خواهد بود.

اصفهان امسال یکی از گرم‌ترین تابستان‌ها را سپری می‌کند و در این شرایط درختان و باغات این خطه دچار تنش آبی و دمایی شدند.

روز گذشته منصور شیشه فروش مدیرکل مدیریت بحران استانداری به خبرنگار مهر گفت که حدود ۱۶ هزار هکتار باغ و درخت در اصفهان به دلیل افزایش دما و خشکی زاینده رود دچار تنش و خزان زودرس شدند.

کد مطلب 5849569

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    نظرات

    • IR ۰۸:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۸
      42 9
      پاسخ
      تنها چاره اصفهان کور کردن چاه های عمیق در مسیر رودخانه است
    • امیر IR ۰۹:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۸
      17 66
      پاسخ
      آب نمیخواهیم هوا را دریابید .......!
      • ایران سرافراز IR ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۸
        43 2
        تو اب نمی خواهی ، یکی دیگه هم هوا نمی خواد ، آب می خواد. بدبختی ما شخصی نگاه کردن هست۴
    • م IR ۰۹:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۸
      20 52
      پاسخ
      اب نمیخواهیم‌گرانی را مهار کنید
      • گلبهار IR ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۸
        47 6
        کی گفته آب نمیخوایم آب که باشه آبادی هم هست همه چی هست گرونی ربطی به کم آبی یا بی آبی نداره
      • اصفهان IR ۱۲:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۸
        30 5
        تو آب نمیخوای مردم اصفهان که آب میخواند بخاطر بی آبی همجا ی اصفهان داره فرو نشست می‌کنه تهدیده برای ما اصفهانیا
      • ناشناس IR ۱۵:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۸
        17 1
        سلام اگر شما آب نمی خواهید آن کشاورز بد بخت که بی کاره وشرمنده زن و بچه اش هست اون کشاورز چی بد بختی ما از خود خواهی است
    • محمد IR ۰۹:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۸
      34 2
      پاسخ
      خداکنه هوا تمیز و خنک بشه از ما که گذشت بچه هامون به خدا دارند تو این وضع و اوضاع گرونی وهوای...دارند زندگیشون به هدر میره
    • IR ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۸
      26 3
      پاسخ
      زاینده رود کانال ابرسانی نیست بگذارید اب یک جریان حداقلی در رودخانه تا تالاب گاوخونی در تمام سال جریان داشته باشد
    • یاسر نصرآبادی IR ۱۰:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۸
      23 12
      پاسخ
      خوش خبر باشید خبرگزاری مهر ❤
    • US ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۸
      54 5
      پاسخ
      شما آب نمی‌خواهید ی کشاورز بیچاره در انتظار یک قطر آب هست
    • IR ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۸
      46 7
      پاسخ
      خدایا شکرت. خدایا این زاینده رودمون همیشه پر آب باشه الهی آمین
    • 09306208522 IR ۱۱:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۸
      35 9
      پاسخ
      خدا راشکر
    • IR ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۸
      37 6
      پاسخ
      تابستان هوای اصفهان به علت نبود آب در رودخانه افتضاح بود
    • امیر IR ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۸
      22 5
      پاسخ
      چه گویم که ناگفتنش بهتر است
      • IR ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۸
        17 4
        خداراشکربابت آمدن آب در رودخانه مسبب هوای داغ اصفهان نبوداب در رودخانه است، آب یعنی زندگی نفس کشیدن اکسیژن، واقعآ اگراب رودخانه بازباشد اصفهان نگین ایران است
    • Kh IR ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۸
      16 8
      پاسخ
      سلام.بنده اصفهان زندگی میکنم ولی جای تعجب هست که با وجود کمبود آب و خشکی رودخانه ، فلسفه کشت برنج در غرب زاینده رود چیه؟
      • اصفهانی IR ۱۴:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۸
        12 2
        کشت برنج در بالادست بسیار محدود و صرفا در بعضی اراضی است، شما کشت هندوانه را دریاب که شده سید المیوه‌جات و کسی نمی‌تواند به هیچ گونه جلوی آن را بگیرد. حتی دانۀ هندوانه را در ساقۀ گیاهان صحرایی مثل خار شتر قرار می‌دهند تا از همان اندک آب، هندوانه ای کاملا بی‌ارزش عمل بیاید.
      • IR ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۸
        8 3
        چندساله آب نیست.کلا هوای زمین جهانی گرم شده
    • alireza IR ۱۲:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۸
      26 3
      پاسخ
      وقتی اب باشد رونق به اصفهان بر می گردد میوه و خیلی خوراکی ها ارزون می شد علوفه برا گاوداری ها ودامدار شیر گوشت برای اصفهان پس هیچ موقع چیزی فدای چیز دیگه نکنید حق گرفتنیست
    • علی vip IR ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۸
      14 3
      پاسخ
      ایول .همیشه زنده باشی .به امید روزی که پایدار باشی .شکرررررت خدا
    • روح الله AE ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۸
      31 1
      پاسخ
      هم آب هم برق هم تلفن هم هوا همه چیز و مهمتر ارزونی میخاهیم.
    • IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۸
      9 2
      پاسخ
      این ماهی ها چه گناهی کرده آمد . که تواین باز و بستن زاینده رود میکشیدشان؟
    • پ.ن IR ۱۴:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۸
      12 1
      پاسخ
      گرانی و فقر و تورم 57 درصدی را به دادش برسید
    • الهام IR ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۸
      16 14
      پاسخ
      احسنت و آفرین به مدیران شهر زیبای اصفهان، با اینکه خیلی از مراکز صنعتی و آب بر ، در این استان واقع شده با وجود توریست و گردشگران زیاد، خیلی عالی ، مصرف آب استان را مدیریت کردند، چه بسا در این تابستان گرم خیلی از شهرهای شمالی ایران و پایتخت مردم با مشکل آب مواجه شدند، ممنون از مدیران بخش آبرسانی .
    • IR ۰۰:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۹
      5 0
      پاسخ
      خداراشکر حداقل هوا خنک میشه

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