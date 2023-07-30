داوطلبان نمایندگی مجلس در پنجره واحد وزارت کشور ثبت نام کنند

به گزارش مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۵ خود اعلام کرد: متقاضیان داوطلبی نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی می‌بایست از دوشنبه ۱۶ تا یکشنبه ۲۲ مرداد ماه جاری، از ساعت ۸ تا ۱۸ عصر به مدت ۷ روز در پنجره واحد وزارت کشور ثبت نام کنند.

بر اساس این گزارش، ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۵ خود زمان و نحوه ثبت نام نامزدهای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و مدارک مورد نیاز را اعلام کرد.

این اطلاعیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

اطلاعیه شماره (۵)

ستاد انتخابات کشور

با تسلیت و تعزیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام)، یاران با وفایش و حضرت سیدالساجدین امام زین العابدین (علیه السلام) به آگاهی مردم شریف ایران اسلامی می‌رساند پیرو اطلاعیه شماره ۱ ستاد انتخابات کشور، انتخابات سراسری دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز جمعه مورخ ۱۱/‌۱۲/‌۱۴۰۲‬ برگزار خواهد شد.

با عنایت به ابلاغ قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، متقاضیان داوطلبی نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی می‌بایست از روز دوشنبه تاریخ ۱۶/‌۰۵/‌۱۴۰۲‬ تا روز یکشنبه تاریخ ۲۲/‌۰۵/‌۱۴۰۲‬ از ساعت ۸ تا ۱۸ جمعاً به مدت ۷ روز، از طریق پنجره واحد وزارت کشور به آدرس keshvar.moi.ir به لینک «ثبت درخواست متقاضیان داوطلبی در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی» وارد و با تکمیل اطلاعات و مدارک مورد نیاز به شرح زیر در مهلت یاد شده، درخواست خود (پیش ثبت نام) را ثبت کنند.

الف - تکمیل فرم اطلاعات درخواست شده؛

ب - بارگذاری تصویر آخرین مدرک تحصیلی معتبر؛

ج - بارگذاری تصویر کارت یا گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی و یا کارت معافیت دائمی برای آقایان با سن کمتر از ۵۰ سال (در صورت عدم دریافت برخط پاسخ استعلام)

د - بارگذاری تصویر گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مشاغل مشمول استعفای موضوع ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی؛

نکته: متقاضیان در خارج از کشور با مراجعه به سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها یا نمایندگی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران، به ثبت اطلاعات و بارگذاری مدارک خود اقدام کنند.

پس از پایان مهلت ثبت درخواست متقاضیان، وضعیت سن، تابعیت، اقامت دائم، مدرک تحصیلی، نظام وظیفه، سوابق محکومیت‌های کیفری و شمول استعفای ماده ۲۹ قانون توسط سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مسئول از جمله: سازمان ثبت احوال کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور خارجه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، دادستانی کل کشور و فراجا بررسی، اظهارنظر و گواهی‌های مربوطه صادر می‌شود.

دستگاه‌ها و مراجع فوق‌الذکر موظفند به اعتراض داوطلبان در خصوص گواهی‌های صادرشده رسیدگی کنند. مدت رسیدگی حداکثر تا ۲۴ ساعت قبل از شروع ثبت‌نام، می‌باشد.

به استناد قانون فوق‌الذکر، متقاضیانی که در مهلت مقرر در سامانه مذکور، درخواست خود را ثبت نکنند، یا شناسه رهگیری دریافت ننمایند و یا مطابق بررسی دستگاه‌های مربوطه، شرایط داوطلب شدن را نداشته باشند؛ نمی‌توانند در مرحله بعد، به عنوان داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام خود را نهایی کنند.

مدارک و شرایط لازم برای ثبت درخواست داوطلبی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

۱- داشتن حداقل سن (۳۰) سی سال و حداکثر (۷۵) هفتاد و پنج سال تمام؛

۲- داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن؛

۳- ممنوعیت ثبت درخواست توسط اتباع ایرانی که اقامت دائم کشور دیگری را دارند؛

۴- ممنوعیت ثبت درخواست توسط اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را داشته یا دارند؛

۵- ممنوعیت ثبت درخواست برای افرادی که تابعیت ایرانی کسب نموده‌اند.

نکات قابل توجه:

کلیه جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا و رزمندگانی که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه را دارند، از یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار می‌گردند.

هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی، معادل یک مقطع تحصیلی محاسبه می‌شود.

ستاد انتخابات کشور