به گزارش خبرگزاری مهر، فرح محمدی در جمع تعدادی از مدیران کل هواشناسی استانها اظهار داشت: هواشناسی فرودگاه امام خمینی تهران به دستگاه «ویند پروفایلر» مجهز میشود. که این دستگاه جزو تجهیزات نوین و پیشرفته هواشناسی است که وضعیت سرعت و جهت باد را در لایههای مختلف جو سنجش میکند و کمک زیادی به ایمنی عملیاتهای پروازی به ویژه به هنگام فرود میکند.
وی در بخش دیگری از احتمال تجهیز فرودگاههای تبریز و اردبیل به ویندپروفایلر خبر داد و گفت: در صورت نهایی شدن این موضوع، این فرودگاهها نیز به این تجهیز مهم هواشناسی مجهز میشوند.
معاون فنی، شبکه دیدبانی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور در بخش دیگری به توسعه زیرساختیهای هواشناسی در چهار سال اخیر اشاره کرد و ادامه داد: در چهار سال اخیر ۲۶۰ ایستگاه در سازمان هواشناسی کشور تأسیس شده که بیش از ۲ برابر تعداد ایستگاههای ایجاد شده در چهار سال قبل از آن است.
محمدی اضافه کرد: در چهار سال منتهی به پایان سال ۱۳۹۷ تنها ۲۵ ایستگاه اقلیم شناسی خودکار در کشور تأسیس شده بود که در چهار سال اخیر ۷۵ ایستگاه اقلیم شناسی جدید تأسیس شده است.
وی با بیان اینکه زیرساختهای هواشناسی در حوزه ساختمانی و فناوری جهش قابل توجهی در چهار سال اخیر داشته است، افزود: از زمان عضویت ایران در سازمان جهانی هواشناسی تا سال ۱۴۰۱ یعنی حدود بیش از ۶۰ سال اخیر فقط حدود ۷۶ ایستگاه هواشناسی بین المللی در کشور فعالیت میکرد که سال گذشته ۵۰ ایستگاه جدید ایران به شبکه دیدبانی جهانی موسوم به GBON اضافه شد.
معاون فنی، شبکه دیدبانی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور تصریح کرد: با این اقدام تعداد ایستگاههای بین المللی هواشناسی کشور به حدود ۱۲۶ مورد رسید.
محمدی اضافه کرد: علاوه بر این سازمان هواشناسی می کوشد ۵۰ ایستگاه دیگر نیز به شبکه دیدبانی جهانی اضافه شود تا قدرت تفکیک زمانی و مکانی دادههای دیدبانی سطح زمین ارتقا و خلاء های موجود در این شبکه تکمیل شود.
وی نشان کرد: با افزایش تعداد ایستگاههای بین المللی هواشناسی کشور، کیفیت پیش بینیهای جوی در مدلهای عددی جهانی نیز ارتقا مییابد.
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