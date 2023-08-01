به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، «عبدالمتین قانع»، سخنگوی وزارت داخله طالبان از وضع محدودیتهای تازه برای صدور گذرنامه برای شهروندان افغانستانی خبر داده است.
او در توئیتر خود نوشت که برای افراد بدهکار، ممنوعالخروج، کودکان بیسرپرست و بدون وکیل قانونی و افرادی که در دادگاههای این گروه محکوم شدهاند، گذرنامه صادر نخواهد شد.
به گفته او، برای کسانی که بدهی پرداختنشده یا تعهدات دیگری به ادارههای طالبان داشته باشند، متهمان و محکومان پروندههای مدنی و مالی در دادگاههای طالبان و افرادی که طبق اطلاعات موجود در سیستم انگشتنگاری، ممنوعالخروج بودن آنها تأیید شود، گذرنامه صادر نمیشود.
هر چند فعالیت اداره گذرنامه در کابل و استانهای دیگر از سر گرفته شده است، اما روند صدور گذرنامه بسیار کند انجام میشود. شماری از شهروندان افغانستان بیش از یک سال در نوبت دریافت گذرنامه بودهاند، اما هنوز گذرنامه آنان صادر نشده است.
طالبان طی حدود دو سال گذشته که قدرت را در کابل قبضه کرده است، همچنان به بسیاری از وعدههای خود بویژه تشکیل حکومت همه شمول عمل نکرده است و همین موضوع باعث شده تا حاکمیت این گروه در افغانستان هنوز در سطح بینالمللی مورد پذیرش و به رسمیت شناخته نشود. از سوی دیگر بسیاری از کارمندان و نظامیان دولت سابق افغانستان با روی کار آمدن طالبان نگران آینده و زندگی خود هستند و از این رو ضمن قطع همکاری با طالبان به صورت مخفیانه به زندگی خود ادامه میدهند. کارمندان دولت سابق افغانستان همچنین نگران لو رفتن اطلاعات آنان در سیستم انگشت نگاری دولت سابق هستند که اکنون در اختیار طالبان قرار دارد.
از سوی دیگر، روز گذشته «تام وست»، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان در دوحه با هیئت بلندپایه طالبان به سرپرستی امیرخان متقی وزیر امور خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان و نمایندگان وزارت مالی و بخش بانکی افغانستان دیدار و گفتگو کرد.
عبدالقهار بلخی، سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان در این زمینه در توئیترش نوشت: نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و هیئت بلندپایه ۱۵ نفره از نهادهای مختلف ۲ روز متوالی در دفتر قطر گفتگو کردند.
سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان در این خصوص افزود: در این نشست پیرامون ایجاد اعتماد بین طرفین، حذف لیست سیاه و تحریمها، آزادسازی سپردههای بانکی افغانستان، حفظ ثبات اقتصادی، مبارزه با مواد مخدر و حقوق بشر مذاکره شد.
به گفته وی، «امارت اسلامی افغانستان تاکید کرده که ایجاد اعتماد برای لغو لیست سیاه و آزاد شدن ذخایر بانکی مهم است تا افغانها بتوانند اقتصاد خود را بدون کمکهای خارجی ایجاد کنند».
سخنگوی دولت موقت طالبان همچنین اضافه کرد: کمکهای بشردوستانه، سفر رایگان به افغانستان و ارائه خدمات کنسولی به افغانها در سراسر جهان نیز از موضوعات مهمی بود که مورد بحث قرار گرفت.
وی در پایان افزود: اینکه اکثر محدودیتها بر بانکهای افغانستان برداشته و انجام معاملات توسط آنها آسان شده است، یک اتفاق مثبت خوانده شد. همچنین طرفین بر تعامل و تداوم چنین دیدارهایی تاکید کردند.
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