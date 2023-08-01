تعرفه درآمد حاصل از عوارض مرزهای زمینی مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای احکام مالیاتی قانون بودجه سال جاری، تعرفه درآمد حاصل از عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور را به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور اعلام کرد.