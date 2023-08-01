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۱۰ مرداد ۱۴۰۲، ۱۰:۵۹

تعرفه درآمد حاصل از عوارض مرزهای زمینی مشخص شد

تعرفه درآمد حاصل از عوارض مرزهای زمینی مشخص شد

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور جزئیات نرخ عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور را به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای احکام مالیاتی قانون بودجه سال جاری، تعرفه درآمد حاصل از عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور را به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور اعلام کرد.

تعرفه درآمد حاصل از عوارض مرزهای زمینی مشخص شد

کد مطلب 5851495
زهره آقاجانی

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