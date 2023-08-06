محمد هادی زاهدی درگفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت آمادگی دانشگاه‌ها در برابر حملات سایبری گفت: بسیاری از حملات سایبری در لحظه‌ای که انجام می‌شود خنثی شده و به نوعی تأثیرگذار نیستند، بسیاری از این حملات هم به آن نقطه هدفی که مورد توجه مهاجم هست، دست پیدا نمی‌کنند، شاید به یک درصد آن چیزی که مد نظر شأن هست دست پیدا کنند.

مدیر کل آمار و فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم افزود: منتهی چیزی که مهم بوده این است که درطول دو سال گذشته سعی کرده ایم با آموزش، تقریباً ۷۰ درصد سطح آگاهی کارشناسان، رؤسا و مدیران دانشگاه‌ها را نسبت به این موضوع افزایش دهیم و این سطح آگاهی در پیشگیری از حملات سایبری تأثیر گذاشته است.

وی با بیان اینکه آمار دقیقی از حملات سایبری نداریم به دانشگاه‌ها نداریم گفت: این حملات در زمان‌ها و فصل‌های مختلف متفاوت است گاهی در اتفاقاتی که به مناسبت‌های مختلف هست این حملات بیشتر می‌شود، در طول ۶ ماه گذشته حجم این حملات به مجموع دستگاه‌های تابع وزارت علوم خیلی کم بوده و به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسد.

زاهدی در ادامه با اشاره به چالش‌های دانشگاه‌ها در حوزه و فناوری و اطلاعات گفت: در همایش مدیران فناوری و اطلاعات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی پژوهشی که به میزبانی دانشگاه الزهرا (س) اخیراً برگزار شد، ضمن تشریح اولویت‌های وزارت علوم از جمله تکالیف قانونی که مهمترین آن اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند بود، تلاش شد مشکلات و چالش‌های دانشگاه‌ها بررسی شده و برای حل آنها راهکارهایی هم ارائه شود.

وی ادامه داد: از جمله این چالش‌ها می‌توان به بحث نیروی انسانی و سرمایه انسانی متخصص و کارشناس و اعتبارات لازم برای این موضوع اشاره کرد، درباره سرمایه انسانی کارهای خوبی بین سازمان اداری استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه اخذ مجوز استخدامی نیروهایی که در حوزه امنیت سایبری فعال هستند صورت گرفته است.

مدیر کل آمار و فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم افزود: در بحث پرداخت فوق العاده‌های ویژه برای نگهداشت سرمایه انسانی و اینکه حوزه‌های فناوری اطلاعات به عنوان مجموعه‌هایی تخصصی در نظر گرفته شوند نیز گام‌های خوبی برداشته شده است.

زاهدی ادامه داد: در تقسیم بندی سازمان اداری استخدامی، حوزه‌ها به دو گروه تخصصی و پشتیبانی تقسیم می‌شوند. در سال‌های گذشته فناوری اطلاعات جز حوزه پشتیبان بوده و لذا از بسیاری از مزایا که برای کارشناسان لحاظ می شده، محروم بوده است.

وی تصریح کرد: لذا قرار شد حوزه‌های آی تی و فناوری اطلاعات جز حوزه‌های تخصصی لحاظ شوند و یک سری پرداختی‌های تخصصی حق تخصص هم به آنها پرداخت شود.

زاهدی ادامه داد: در مورد اعتبارات هم، در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ دستگاه‌های اجرایی که دانشگاه‌ها نیز مشمول آن می‌شوند، مکلف شدند یک تا دو درصد از درآمدهای خود را صرف حوزه زیرساخت کنند که البته پاسخگوی نیازهای بخش مربوطه نیست و ما نیازمند این هستیم که در قانون برنامه هفتم یک ردیف مستقلی به منظور اجرای پروژه‌های دولت الکترونیک و دولت هوشمند به تمام دستگاه‌های اجرایی تخصیص دهند.