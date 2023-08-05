امدادرسانی به ۳۱حادثه در استان سمنان/تصادفات جان ۲نفر را گرفت

علیرضا باغبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه از تاریخ دوم لغایت سیزدهم مرداد ماه سال جاری هلال احمر استان سمنان به ۳۱ حادثه مختلف امداد رسانی داشته است، ابراز داشت: در این بین تصادفات جاده‌ای با ۱۷ مورد بیشترین حجم امداد رسانی را به خود اختصاص داده است.

وی ضمن بیان اینکه در بین تصادفات جاده‌ای برخورد پراید با پیکاب روز دهم مردادماه کیلومتر ۵۸ محور سمنان_فیروزکوه حادثه تلخی را رقم زد، افزود: متأسفانه در این سانحه دو نفر در دم جان باختند و سه مصدوم دیگر توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال پیدا کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه طی یک هفته اخیر به هلال احمر در یک مورد اطفای حریق جنگل‌ها و مراتع نیز حضور داشته است: ابراز داشت: طی این عملیات کسی آسیب ندیده است.

باغبان ضمن بیان اینکه ۶۵ نفر در سوانح مختلف حادثه دیدند، تصریح کرد: از این تعداد ۵۱ نفر در تصادفات رانندگی، ۱۰ نفر خدمات حضوری، یک نفر سانحه کارگاهی و دو نفر در کوهستان امداد رسانی شدند.

وی با بیان اینکه ۱۱ نفر از حوادث مختلف نجات یافتند، اضافه کرد: از این تعداد چهار نفر به مراکز درمانی منتقل و هفت نفر دیگر به صورت سرپایی درمان شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان ضمن بیان اینکه عملیات رهاسازی برای شش نفر به انجام رسید، افزود: برای امدادرسانی این ۳۱ سانحه مختلف ۳۲ تیم شامل ۹۸ نفر به عملیات اعزام شدند.