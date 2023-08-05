راهپیمایی اربعین یک حرکت بزرگ انسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد هادی احمدی‌طبا ظهر شنبه در ستاد اربعین حسینی اردستان، اظهار داشت: اربعین یک اتفاق بزرگ است و مقام معظم رهبری این روز را آغاز مغناطیس حسینی می‌دانند همچنین در ایام اربعین جمعیت بسیار زیادی از مردم در پیاده روی حضور پیدا می‌کنند و تمام خدمت‌رسانی ها به صورت کاملاً مردمی انجام می‌شود که این از خصلت اربعین است.

وی افزود: اربعین یک حرکت بزرگ انسانی بوده که عوامل دیگری از جمله فرهنگ، مذهب و سیاست نیز در آن اثرگذار است و حضور جمعیت بسیاری از مردم در پیاده روی اربعین کمر شیطان را می‌لرزاند و به همین دلیل پیاده روی اربعین بسیار مهم است.

فرماندار اردستان بیان کرد: مدیران ادارات شهرستان اردستان هرقدر که می‌توانند به موکب‌های شهرستان کمک کنند و هیچ کوتاهی در این زمینه قبول نیست همچنین شهرداری‌های شهرستان با فضاسازی شهری حال و هوای اربعین را ایجاد کنند و مردم را نسبت به اربعین حسینی ترغیب کنند.

احمدی‌طبا تصریح کرد: اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان در خصوص ایام اربعین پویش‌های نقاشی، عکس، پادکست و موارد دیگر را در فضای مجازی راه اندازی کنند همچنین از رسانه‌ها نیز می‌خواهیم اطلاع رسانی کامل در خصوص این ایام داشته باشند.

وی با اشاره به قرارگیری اردستان در مسیر تردد بسیاری از شهرها و جاده ترانزیت، خاطرنشان کرد: مجتمع‌های خدماتی بین راهی شهرستان در ایام اربعین نسبت به راه‌اندازی یک موکب اقدام کنند و در قالب ایستگاه صلواتی به مسافران خدمت‌رسانی کنند.

فرماندار اردستان یادآور شد: پیاده روی جاماندگان اربعین همچون سال‌های گذشته در زواره برگزار خواهد شد که سال گذشته این پیاده روی با حدود ۲۰ موکب از نوع مواکب خدمات‌رسانی و فعالیت‌های فرهنگی همراه بود همچنین امسال نیز با خدمات و فعالیت‌های بیشتر این پیاده روی اجرا می‌شود.

احمدی‌طبا تصریح کرد: در بخش ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان اردستان با هماهنگی و برنامه‌ریزی ها امید می‌رود مبالغی را جهت بازسازی جمع آوری کنیم تا در عتبات عراق نیز یادگاری از مردم اردستان باقی بماند.