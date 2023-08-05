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۱۴ مرداد ۱۴۰۲، ۲۱:۰۵

مدیر کل مدیریت بحران خراسان‌شمالی:

دو نفر از اهالی مشهد طراقی در اثر سیل جان باختند

دو نفر از اهالی مشهد طراقی در اثر سیل جان باختند

بجنورد_ مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی از انسداد مسیر روستای مشهد طراقی در اثر سیل خبر داد و گفت: متأسفانه دو خانم اهل این روستا گرفتار سیل شده و جان باختند.

غلامرضا شفیق در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سیل در شهرستان راز و جرگلان به اراضی کشاورزی خسارت وارد کرد و در یکی از روستاهای این شهرستان سه دستگاه خودروی بدون سرنشین را برد.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی گفت: مسیر روستای مشهد طراقی از توابع شهرستان شیروان هم اکنون در اثر سیل مسدود شده و برق و آب و گاز روستا نیز قطع شده است که مسئولین و دستگاه‌های امدادی در صدد رفع آن هستند.

وی افزود: اطلاعات تکمیلی از خسارات به این روستا را به زودی اطلاع رسانی خواهیم کرد.

شفیق گفت: در برخی نقاط شهرستان فاروج هم سیل جاری شده اما تا این لحظه خسارتی گزارش نشده است.

کد مطلب 5854480

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