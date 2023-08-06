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۱۵ مرداد ۱۴۰۲، ۹:۰۸

مهر بررسی کرد؛

روز مهم برای شاخص کل بورس/ مقاومت‌ها در صورت صعود کجاست؟

روز مهم برای شاخص کل بورس/ مقاومت‌ها در صورت صعود کجاست؟

شاخص کل بورس برای اینکه بتواند روند صعودی را حفظ کند نیاز به حجم و ارزش معاملات بالا دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، همان طور که در تحلیل هفتگی بیان کردیم، یکشنبه روز مهمی برای شاخص کل است، زیرا نوسانگیران به احتمال زیاد سعی در خالی کردن سهم‌هایی دارند که بیش از ۵ درصد در سود هستند.

شرایط بنیادی بازار سرمایه مشخص نبوده و وضعیت حمایت دولت از این بازار مشخص نیست، اما با تمام این وجود اگر بازارساز بخواهد شاخص کل را سبز نگه دارد می‌تواند و توان آن را نیز خواهد داشت.

Chart شاخص کل6, MN1, 2023.08.05 21:03 UTC, Mofid Securities Co., MetaTrader 5, Demo

در صورت صعودی شدن بازار سرمایه در روز یکشنبه اولین مقاومت شاخص کل ۲ میلیون و ۱۰۵ هزار واحد بوده که سقف تاریخی شاخص در سال ۹۹ است.

حال با نگاه ریزتر اگر شاخص کل را بررسی کنیم، به مدت زمان هفتگی رسیده و در این زمان به نکات جالبی برخورد می‌کنیم:

Chart شاخص کل6, W1, 2023.08.05 21:05 UTC, Mofid Securities Co., MetaTrader 5, Demo

شاخص کل بورس در مدت زمان هفتگی توانست در دو هفته اخیر بعد از شکستن حمایت ۲ میلیون واحد به سمت پایین که باعث نگرانی سهامداران شد، باز ۲ کندل سبز رنگ بسازد، اولی کندل پین بار و دومی سنجاقک، حال اگر بازار بخواهد یک صعود را تجربه کند باید یک کندل اینگالف یعنی یک کندل سبز رنگ قوی به سمت بالا بسازد، در نتیجه ارزش و حجم معاملات در این هفته به شدت مهم بوده و برای اینکه بتوانیم بگوییم شاخص کل صعودی شده است باید معاملات یکشنبه و دوشنبه صعودی شود.

از نگاه اندیکاتور ایچیموکو نیز شاخص به خط آبی رنگ کیجون رسیده و باید آن را به سمت بالا بشکند، حال به تصویر زیر به دقت نگاه کنید:

Chart شاخص کل6, D1, 2023.08.05 21:12 UTC, Mofid Securities Co., MetaTrader 5, Demo

طبق تصویر زیر و بررسی سیستم RTM در مدت زمان روزانه می رسیم؛ در این مدت زمان یک محدوده مقاومتی سنگین وجود دارد که باید برای صعود شکسته شود.

کد مطلب 5854545

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