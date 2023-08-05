احیای دریاچه ارومیه نیازمند مشارکت جدی مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق معتمدیان در شورای اطلاع رسانی استان افزود: همگان مطلع هستند که وضعیت فعلی دریاچه مربوط به اتفاقات یکی و دو سال اخیر نیست و کارشناسان فرآیند کم آبی و خشک شدن دریاچه را به ۶۰ سال پیش تاکنون مرتبط می‌دانند که از اواخر دهه ۷۰ با توجه به شرایط اقلیمی این روند سریع‌تر شده است.

وی اظهار کرد: برخی عوامل انسانی، دخالت‌های بشر، توسعه کشت محصولات پُر آب بر که با معیشت مردم گره خورده، باغات میوه و مصارف بیش از نیاز در بخش کشاورزی در حوضه آبریز مهمترین دلایل وضعیت فعلی دریاچه است که باعث شده شرایط آن مناسب نباشد.

معتمدیان اضافه کرد: وجود ۱۱۵ هزار باغ در حوضه آبریز دریاچه، به همین تعداد چاه آب که بیش از ۷۰ هزار حلقه آن غیرمجاز است و به دلیل خلاءهای قانونی رها شده و کنترل و نظارتی بر آنها وجود ندارد از دیگر دلایل ایجاد وضعیت فعلی دریاچه ارومیه است.

سیاست دولت سیزدهم در حوزه احیای دریاچه ارومیه شفاف است

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه ادامه داد: سیاست دولت سیزدهم در حوزه احیای دریاچه ارومیه شفاف است و بر اساس اولویت‌ها اقدامات پیش بینی شده در حال انجام است که برای این منظور ۲۶ برنامه نرم و سخت افزاری پیش بینی شده که در فاز اول رهاسازی آب به مقدار سالیانه ۳۰۰ میلیون مترمکعب از طریق سد کانی سیب به دریاچه و سپس افتتاح طرح تصفیه فاضلاب ارومیه بود که انجام شد و در ادامه سد چپرآباد که اکنون در حال آبگیری است را داریم و هفته دولت به صورت رسمی افتتاح می‌شود.

معتمدیان با اشاره به شرایط اقلیمی که در دنیا، کشورمان و استان آذربایجان غربی حاکم شده است، اضافه کرد: کاهش نزولات آسمانی، برداشت بی رویه و خارج از کنترل آب در بخش کشاورزی و باغی، کاهش ۸۰ درصدی ذخایر برف استان نسبت به سال زراعی قبل، گرمای هوا از جمله دلایلی است که به صورت طبیعی بر مشکلات دریاچه افزوده است.

برای بهبود وضعیت دریاچه ارومیه نیازمند مشارکت مردم هستیم

دبیر کار گروه ملی نجات دریاچه ارومیه یادآور شد: با توجه به شرایطی که وجود دارد برای بهبود وضعیت دریاچه نیاز به مشارکت مردم و جوامع محلی از جمله کشاورزان حوضه آبریز داریم البته با توجه به شرایط اقتصادی دنبال بازی کردن با زندگی مردم نیستیم و توقع نداریم در کوتاه مدت کشاورزان کشت محصولات پُر آب بر را متوقف کنند ولی انتظار داریم همکاری بیشتری برای احیای دریاچه بتدریج با کشت جایگزین با خادمان خود در کارگروه نجات دریاچه داشته باشند.

وی تاکید کرد: مساحت دریاچه ارومیه پنج هزار و ۴۰۰ کیلیومتر است بنابراین مقدار آب رها شده و بارندگی کم بطور حتم نمی‌تواند باعث احیای کامل آن شود البته با دستور رئیس جمهور، دولت کارهایی که بر عهده دارد را انجام داده و در ادامه نیز دنبال می‌کند ولی مردم هم باید در مصرف آب بویژه بخش کشاورزی در حوضه آبریز صرفه جویی کنند تا در پاییز امسال با توجه به پیش بینی بارش بالاتر از نرم، رها سازی آب از دیگر منابع آبی و کاهش مصرف بخش کشاورزی، شاهد بهبود وضعیت نگین آبی آذربایجان باشیم.