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۱۷ مرداد ۱۴۰۲، ۱۳:۴۸

فرمانده انتظامی شهرستان لردگان خبر داد؛

دستگیری ۶ نفر از عوامل نزاع دسته جمعی در فلارد

دستگیری ۶ نفر از عوامل نزاع دسته جمعی در فلارد

شهرکرد_فرمانده انتظامی شهرستان لردگان از دستگیری ۶ نفر از عاملان نزاع دسته جمعی در فلارد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی تابش فرد اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی‌بر نزاع دسته جمعی در یکی از روستاهای فلارد، مأموران انتظامی شهرستان به سرعت به محل اعزام شدند.

وی افزود: افرادی در پی اختلافات قبلی به شدت با یکدیگر درگیر و با قدرت‌نمایی با سلاح شکاری و سنگ و چوب و اخلال در نظم عمومی موجب ایجاد رعب و وحشت در بین مردم شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان لردگان با اشاره به مجروح شدن تعدادی از طرفین نزاع، بیان داشت: در ادامه مأموران موفق به کشف سه قبضه سلاح شکاری و دستگیری ۶ نفر از عاملان این درگیری شده و آن‌ها را به‌منظور سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی کردند.

تابش فرد خاطرنشان کرد: تلاش در جهت دستگیری سایر متنازعین ادامه داشته و پلیس با مخلان نظم و امنیت تعارف ندارد و افرادی که نیت‌های پلیدی در سر می‌پرورانند، بدانند که پلیس با قاطعیت و جدیت به پشتوانه همکاری آگاهانه شهروندان و حمایت دستگاه قضائی با آن‌ها برخورد می‌کند.

کد مطلب 5856667

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