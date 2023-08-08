دستگیری ۶ نفر از عوامل نزاع دسته جمعی در فلارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی تابش فرد اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی‌بر نزاع دسته جمعی در یکی از روستاهای فلارد، مأموران انتظامی شهرستان به سرعت به محل اعزام شدند.

وی افزود: افرادی در پی اختلافات قبلی به شدت با یکدیگر درگیر و با قدرت‌نمایی با سلاح شکاری و سنگ و چوب و اخلال در نظم عمومی موجب ایجاد رعب و وحشت در بین مردم شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان لردگان با اشاره به مجروح شدن تعدادی از طرفین نزاع، بیان داشت: در ادامه مأموران موفق به کشف سه قبضه سلاح شکاری و دستگیری ۶ نفر از عاملان این درگیری شده و آن‌ها را به‌منظور سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی کردند.

تابش فرد خاطرنشان کرد: تلاش در جهت دستگیری سایر متنازعین ادامه داشته و پلیس با مخلان نظم و امنیت تعارف ندارد و افرادی که نیت‌های پلیدی در سر می‌پرورانند، بدانند که پلیس با قاطعیت و جدیت به پشتوانه همکاری آگاهانه شهروندان و حمایت دستگاه قضائی با آن‌ها برخورد می‌کند.