هلاکت ۳۲ صهیونیست به دست مقاومت از ابتدای سال ۲۰۲۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب نیوز، منابع عبری اذعان کردند که از ابتدای سال ۲۰۲۳ تاکنون، ۳۲ شهرک‌نشین صهیونیست در کرانه باختری به دست مبارزان مقاومت به هلاکت رسیده‌اند.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که در جریان عملیات‌های مقاومتی فلسطینیان در کرانه باختری اشغالی و پرتاب موشک از سوی مقاومت در غزه، هلاکت این تعداد صهیونیست رقم خورده است.

این شبکه عبری زبان اذعان کرد که از مجموع ۳۲ صهیونیست به هلاکت رسیده در کرانه باختری، ۲۶ صهیونیست در جریان عملیات‌های تیراندازی مبارزان مقاومت، ۴ صهیونیست از طریق عملیات زیرگیری با خودرو، یک صهیونیست با به‌کارگیری سلاح سرد از سوی مبارزان فلسطینی و یک صهیونیست بر اثر اصابت موشک‌های پرتاب‌شده از سوی مقاومت به هلاکت رسیده‌اند.

آخرین آمار صهیونیست‌های کشته شده که در بین آمار این ۳۲ صهیونیست قرار گرفته‌اند به عملیات عصر دیروز در حواره واقع در جنوب نابلس مربوط می‌شود. این عملیات مقاومتی در نزدیکی یک کارواش از سوی یک مبارز فلسطینی به انجام رسید و در جریان آن ۲ شهرک‌نشین صهیونیست به ضرب گلوله این مبارز فسلطینی به هلاکت رسیدند.

وبگاه روزنامه عبری زبان اسرائیل هیوم گزارش داد که مجری عملیات مقاومتی حواره به صورت پیاده خود را به کارواش رسانده و پس از مطمئن‌شدن از هویت شهرک‌نشینان صهیونیست به سوی آنان تیراندازی کرده است.

این وبگاه عبری زبان اعلام کرد که مجری عملیات حواره پس از اجرای عملیات ضدصهیونیستی به صورت پیاده از محل حادثه گریخت.