رشد ۴۰۰ درصدی سرمایه صندوق پژوهش مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر هاشمی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از رشد ۴۰۰ درصدی سرمایه صندوق پژوهش و فناوری مازندران خبر داد و گفت: حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و فناور در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان از مهمترین اهداف و رسالت‌های صندوق پژوهش و فناوری است.

مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری مازندران بر ارائه خدمات مشاوره‌ای برای کاهش ریسک و تجاری سازی یافته‌های پژوهشی و هدایت سرمایه‌های شرکت‌ها برای ارزش آفرینی و سرمایه گذاری در حوزه فناوری‌های نوین تاکید کرد و گفت: این صندوق با حمایت کمی و کیفی از فعالیت‌های پژوهشی کاربردی، توسعه‌ای و فناوری و ارائه خدمات ملی زمینه رشد و توسعه فعالیت‌های کارآفرینی و نوآوری را فراهم می‌کند.

هاشمی ارائه تسهیلات مالی، سرمایه گذاری، توانمند سازی و ضمانت نامه را چهار خدمت و فعالیت مهم صندوق اعلام نمود و گفت: پارک علم و فناوری مازندران، دانشگاه مازندران، دانشگاه علوم پزشکی بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، و قریب ۱۷ شرکت خصوصی به عنوان سهام داران دولتی و خصوصی با این صندوق همکاری می‌کنند.

وی از پرداخت قریب ۵۳۲ میلیارد ریال تسهیلات از سوی صندوق در سال ۱۴۰۱ به شرکت‌ها و کارآفرینان خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۰ میزان تسهیلات ارائه شده از سوی صندوق ۲۷۵ میلیارد ریال بود که این مبلغ در سال ۱۴۰۱ به ۵۳۲ میلیارد ریال افزایش یافت.

وی از سیاست توزیع هماهنگ و برخورداری همه شرکت‌ها از تسهیلات صندوق از شرق تا غرب استان خبر داد و گفت: در سال ۹۹ بیش از ۸۰ درصد تسهیلات صندوق در اختیار شرکت‌های مرکز استان قرار می‌گرفت ولی در حال حاضر فقط ۴۰ درصد منابع در اختیار شرکت‌های فعال و فناور ساری قرار می‌گیرد و ۶۰ درصد منابع به سایر شهرهای استان اختصاص داده می‌شود.

ارزیابی ۲۰۰ طرح مهم پژوهشی و فناوری

هاشمی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۰۰ طرح مهم در صندوق ارزیابی شد که این تعداد در ۱۴۰۱ به ۲۰۰ طرح رسید که مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته و مصوب شدند.

مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری مازندران همچنین به پراکندگی توزیع تسهیلات در بخش‌های مختلف اشاره کرد و گفت در سال گذشته حدود ۳۴ درصد تسهیلات در حوزه ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته، ۲۶ درصد در حوزه نرم‌افزار و فناوری اطلاعات، ۲۵ درصد در حوزه برق و الکترونیک، ۱۰ درصد در حوزه خدمات تجاری سازی و ۵ درصد باقیمانده در حوزه‌های مواد شیمیایی و پلیمر، فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت.

وی از رشد ۱۰۰ درصدی طرح‌ها در سال جاری خبر داد و تاکید کرد: تسهیلات مصوب در صندوق که بر اساس طرح از ۵۰۰ میلیون ریال تا ۱۰ میلیارد ریال متغیر است حداکثر طی دو هفته پرداخت می‌شود و برای تأمین تسهیلات صندوق سیستم‌های مالی دولتی و خصوصی مشارکت مستمر دارند.

هاشمی ادامه داد: در سالی که گذشت صندوق مازندران با تمرکز بر سرمایه‌گذاری، موفق به حمایت از طرح‌های نوآورانه در قالب مشارکت در سود و زیان گردید. ابزار مورد استفاده صندوق مازندران جهت حمایت از طرح‌های نوآورانه به صورت تأمین مالی جمعی، مشارکت و هم‌سرمایه‌گذاری بوده است. علاوه بر این، افزایش پذیرش انواع ضمانت‌نامه‌ها تا سقف ۲۰۰ میلیارد ریال نیز نشانگر حمایت این صندوق از اجرای قراردادهای پیمانی شرکت‌ها است.

هاشمی با اشاره به رشد ۴۰۰ درصدی سرمایه صندوق تاکید کرد: صندوق هم در سود و هم در زیان شرکت‌ها شریک می‌شود و در مراحل مختلف تولید اولیه محصول، ورود به بازار، توسعه فنی محصول، سرمایه در گردش و لیزینگ محصول با رصد، ارزیابی و پایش فعالیت شرکت‌ها به عنوان مشاور در کنار آنهاست و تلاش می‌کند تا ریسک خطر سرمایه گذاری را کاهش دهد.

وی در پایان در زمینه جایگاه صندوق پژوهش و فناوری مازندران گفت: امیدوارم این صندوق به عنوان ارزیاب مورد اعتماد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به عنوان کارگزار مالی و عضو انجمن سرمایه گذاری خطر پذیر بتواند ضمن حمایت از استارت آپ ها و شرکت‌های فناور و خلاق متناسب با زیست بوم استان زمینه افزایش شرکت‌های بزرگ، قوی و تأثیر گذار در اقتصاد دانش بنیان استان را فراهم نماید و در این مسیر انتظار دارد تا مدیران و مسئولان استان نیز با حمایت جدی و همه جانبه از صندوق در سال مهار تورم و رشد تولید، زمینه ساز رشد و توسعه فعالیت‌های صندوق باشند.