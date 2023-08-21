میز گردشگری هنر حلقه اتصال صنایع دستی و گردشگری

به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی، نشست مشترک معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور و معاون گردشگری کشور با محوریت استفاده از ظرفیت‌های بین‌بخشی با حضور مدیران‌کل هر دو حوزه در محل معاونت گردشگری برگزار شد.

در این نشست علی‌اصغر شالبافیان گفت: برای هم‌افزایی میان دو مجموعه نیازمند شناسایی زمینه‌های مشترک همکاری هستیم.

معاون گردشگری کشور افزود: در حال حاضر ۴۰ میز تخصصی در حوزه گردشگری داریم و میز گردشگری هنر می‌تواند حلقه اتصال گردشگری و صنایع‌دستی باشد.

شالبافیان ضمن تاکید بر هم‌افزایی و ارزش‌آفرینی بین‌بخشی تصریح کرد: مراکز اطلاع‌رسانی در فرودگاه‌ها محل مناسبی برای عرضه و فروش صنایع‌دستی بوده و به‌طور متقابل مراکز تولید و فروش صنایع‌دستی جزو اماکن گردشگری محسوب می‌شود.

معاون گردشگری کشور با بیان اینکه رویکرد مجتمع‌های گردشگری معرفی صنایع‌دستی است، اظهار کرد: استفاده از نمادهای صنایع‌دستی در طراحی و ساخت هتل‌ها و بوم‌گردی‌ها جزو نمادهای امتیازآور و ارزش‌آفرین خواهد بود.

او ادامه داد: بخش مهم محتواهای تولید شده در حوزه گردشگری مربوط به صنایع‌دستی است و حضور صنایع‌دستی در رویدادهای گردشگری باعث جذب گردشگر می‌شود.

شالبافیان تصریح کرد: همکاری دو حوزه در بخش آموزش با توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی در کشور حائز اهمیت است و در این راستا نیازمند توسعه و نظام‌مند شدن رویدادهای زمان محور هستیم.

معاون گردشگری کشور با تاکید بر حائز اهمیت بودن برگزاری رویدادهای مشترک گفت: حضور صنایع‌دستی در رویدادهای مشترک باعث جذب گردشگر می‌شود و یکی از بخش‌های مهم در طرح ملی شناخت روستاهای ملی و جهانی گردشگری، حوزه صنایع‌دستی است.

در ادامه مریم جلالی ضمن بیان اینکه گردشگری و صنایع‌دستی دو رکن اصلی اقتصاد هویت‌بنیان هستند، تصریح کرد: صنایع‌دستی و هنرهای سنتی بهانه‌های خوبی برای روایتگری بوده و گردشگران علاقه‌مند به شنیدن این قصه‌ها هستند.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور ادامه داد: کوتاه‌مدت بودن مهارت یادگیری صنایع‌دستی میزان ماندگاری گردشگر را در منطقه مقصد بالا برده و به زنجیره ارزش صنایع‌دستی و گردشگری کمک می‌کند.

او با تاکید بر هم‌افزایی میان شهرهای جهانی صنایع‌دستی و شهرهای پایتخت گردشگری گفت: کارگاه‌ها و بازارچه‌های صنایع‌دستی جزو مقاصد مهم گردشگری بوده و بازارچه‌های صنایع‌دستی بدون امکانات گردشگری محیطی خشک خواهد بود. شهرهای جهانی صنایع‌دستی فرصتی مناسب برای ایجاد بوم‌گردی و مجتمع‌های گردشگری است.

جلالی افزود: صنایع‌دستی بهترین یادگار برای زنده نگه داشتن خاطرات سفر گردشگران به ایران بوده و کارگاه‌های صنایع‌دستی برای گردشگران خارجی دارای جذابیت است.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور اظهار کرد: برخی رشته‌های صنایع‌دستی وابسته به معماری است که می‌تواند در طراحی و ساخت هتل‌ها و بوم‌گردی ها لحاظ شود و مورد استفاده قرار گیرد.

وی گفت: شهرها و روستاهای جهانی صنایع‌دستی ظرفیت برگزاری رویداد مشترک را دارند و این مهم با نزدیک شدن فعالان غیردولتی در دو حوزه امکان پذیر خواهد بود.