الزام QR کد برای محصولات کشاورزی از ابتدای ‌شهریور

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از موضوعاتی که در حوزه محصولات گلخانهای مطرح است باقیمانده سموم و آفت کشها در این محصولات بوده و مردم در خرید محصولات گلخانهای حساسیت بیشتری دارند. جبرئیل برادری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی درباره سلامت محصولات گلخانهای به مهر گفت: سامانهای در حوزه تولیدات گیاهی راه اندازی شده که به پایش عوامل خسارتهای گیاهی میپردازد؛ علاوه بر اینکه سالانه چندین هزار تن محصولات گلخانهای به بازارهای جهانی صادر میشود.
وی افزود: امسال تا پایان خرداد ۱۱ هزار تن محصولات گلخانهای به کشورهای حاشیه خلیج فارس، روسیه و کشورهای اروپایی صادر شده است بنابراین پروتکلهای کشورهای هدف که بسیار سختگیرانه در حوزه باقیمانده آفت کشها و سموم و نیز سازگاری زیست محیطی آنها است با جدیت دنبال میشود.
وی ادامه داد: در حال حاضر از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان در حوزه سموم بیولوژی استفاده میشود؛ بنابراین محصولات تولید شده در گلخانهها مشکلات سموم رفع شده و حجم صادرات از سلامت محصولات حکایت دارد.
وی از الزام شناسنامهدار شدن محصولات گلخانهای از ابتدای شهریور خبر داد و گفت: تمام محصولات گلخانهای از ابتدا شهریور دارای QR کد شده و از کشت تا برداشت تحت کنترل مسئولان فنی سازمان جهاد کشاورزی خواهد بود بنابراین از ابتدای شهریور هیچ محصولی بدون شناسنامه و کد QR وارد بازار نخواهد شد.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه رفع موانع صادرات در استان تهران، تصریح کرد: محصولات گلخانهای پیش از ارسال به باراندازها به لحاظ سلامت در این کارگروه مورد ارزیابی قرار میگیرد؛ اینکه از چه سم و آفت کشی برای کشت محصولات استفاده شده مورد آزمایش قرار میگیرد.
وی اظهار کرد: بروکراسی اداری کوتاه شده و کشاورزان در مدت زمان کوتاهتری میتوانند به صادرات محصولات خود بپردازند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی در پاسخ به برنامههای این سازمان برای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی نیز گفت: افزایش بهرهوری در محصولات کشاورزی یکی از اولویتهای سازمان جهاد کشاورزی بوده از این رو باید گفت یک درصد اراضی کشاورزی کشور در اختیار این استان است اما ۵ درصد کل محصولات کشاورزی که معادل ۷۲ هزار تن است در این استان تولید میشود. بنابراین یکی از رویکردهای ما برای افزایش بهرهوری توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان تهران است.
وی گفت: جلوگیری از خام فروشی و فرآوری محصولات کشاورزی در دستور کار است و بیش از ۹۰ درصد از محصولات تولید شده در این استان فرآوری میشود.
وی تصریح کرد: سال گذشته ۱,۱۷۴ میلیارد تومان تسهیلات به صنایع تبدیلی پرداخت شد که این استان رتبه نخست کشوری را کسب کرد.
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