مقابل قزاقستان احساساتی بازی کردیم/بازی سختی داشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، چوندی هووا پس از دیدار تیمش مقابل قزاقستان که با برد این تیم همراه شد اظهار کرد: بازی بسیار سختی مقابل قزاقستان داشتیم و در برخی از مقاطع مسابقه بازیکنانم احساسی عمل کردند اما در نهایت به پیروزی رسیدیم.

سرمربی تیم ملی چین با اشاره به قرعه‌کشی مراحل حذفی رقابت‌های والیبال مردان آسیا تا ساعتی دیگر تصریح کرد: تمام تیم‌های حاضر در مرحله حذفی شانس حضور در مراحل بالاتر و قهرمانی را دارند اما امیدوارم چین بتواند قهرمان شود.

کاپیتان تیم ملی والیبال چین هم در پایان این دیدار گفت: پس از باخت در ست نخست، سرمربی تیم‌مان به بازیکنان جسارت و جرأت جنگیدن داد و باعث شد در ادامه کار راحت تر مسابقه را پیش ببریم و پیروز شویم.

چنگ ژوو اظهارکرد: در این دیدار با ظرفیت کامل مان نتوانستیم ظاهر شویم و بازی را در ست نخست واگذار کردیم اما در ادامه سرمربی‌مان با کوچینگ و راهنمایی‌هایش این شهامت و جرأت را به ما داد که بتوانیم به بازی برگردیم.

وی تاکید کرد: در ابتدا نتوانستیم مسابقه را مدیریت کنیم اما در ادامه به هماهنگی رسیدیم و مسابقه را به نفع خود به پایان رساندیم.

کاپیتان تیم ملی چین تصریح کرد: ایران و ژاپن دو قدرت والییال آسیا و جهان هستند و هردو قطعاً به فینال خواهند رسید.