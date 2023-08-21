به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه عبری زبان i۲۴news، عصر امروز دوشنبه بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به همراه یوآف گالانت، وزیر جنگ این رژیم از محل اجرای عملیات ضدصهیونیستی امروز در نزدیکی جبل الخلیل بازدید کرد.

نتانیاهو در جریان این بازدید ضمن تروریستی خواندن عملیات‌های مقاومتی اخیر گفت: ما در میانه موجی از حملات تروریستی هستیم که از سوی ایران و گروه‌های وابسته به آن هدایت و تامین مالی می‌شوند.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با اذعان به شکست این رژیم در پیگرد و بازداشت مبارزان قهرمان فلسطینی ادعا کرد: ما شبانه روز برای دستگیری قاتلان تلاش خواهیم کرد. ما باید از تمامی نظامیان و فرماندهانی که شبانه روز برای حمایت از شهرک‌نشینان و همگی ما تلاش می‌کنند، حمایت کنیم.

از سوی دیگر یوآف گالانت، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز مدعی شد که نظامیان این رژیم مجریان عملیات‌های مقاومتی حواره و الخلیل را بازداشت خواهند کرد.

گالانت با اشاره به عدم توانایی رژیم صهیونیستی در تامین امنیت شهرک‌نشینان افزود: ارتش اقدامات بیشتری را برای تامین سلامت اسرائیلی‌ها و مجازات کسانی که در این عملیات‌ها دست داشته‌اند، انجام خواهد داد.

کمی پیشتر نیز یهودا فاکس، فرمانده ستاد مرکزی ارتش رژیم صهیونیستی در سخنانی اذعان کرده بود که ارتش این رژیم در جلوگیری از اجرای عملیات‌های مقاومتی حواره و الخلیل شکست خورده است.

گفتنی است در جریان عملیات مقاومتی امروز در الخلیل، یک صهیونیست به هلاکت رسید و یک صهیونیست دیگر نیز زخمی شد. گردان‌های شهدای الاقصی وابسته به جنبش فتح مسئولیت این عملیات را به عهده گرفتند.

این در حالی است که شنبه نیز طی عملیات مقاومتی دیگری که توسط یک جوان فلسطینی در حواره انجام شد، ۲ شهرک‌نشین صهیونیست به هلاکت رسیدند.