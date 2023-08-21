زائران اربعین «کاروان رهسپاران عصر ظهور» راهی عتبات عالیات شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بامداد یکشنبه کاروان «رهسپاران عصر ظهور» به همت ستاد توانمند سازی محلات کمتر برخوردار با حرکت از مصلای حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) راهی عتبات عالیات شد.

بر اساس این گزارش در این مراسم علی آقا محمدی رئیس ستاد توانمند سازی محلات کمتر برخوردار ضمن اشاره به ارزشمند بودن و توفیق سفر اربعین، لازمه این مسیر را ایثار، فداکاری، درک مصائب امام شهیدان و حس همدوستی عنوان کرد.

وی همچنین گفت: به طور حتم این سفر و مسیر با خود، سختی‌ها و شیرینی‌های منحصر به فردی دارد که فراموش ناشدنی است.

آقا محمدی، با اشاره به اینکه جوانان ۲۰۲۰ محله کشور در این همایش بزرگ حضور دارند گفت: حضور و تجلی این زائران در سال گذشته با خود برکاتی به همراه داشت که امسال بیش از ۱۵ هزار نفر خواستار حضور در این مسیر مقدس شدند.

رئیس ستاد توانمند سازی محلات کمتر برخوردار کشور عنوان داشت: باید از این فرصت در خونخواهی امام حسین (ع) و تحقق اهداف ایشان استفاده و در این مسیر حرکت و خودمان را به امام حسین (ع) نزدیک کنیم؛ بنابراین باید به جایی برسیم که این حس به وجود بیاید که در مسیر امام هستیم در این مراسم مسئولان و نمایندگانی از کمیته امداد، بهزیستی و هلال احمر، ستاد اجرایی فرمان امام و استان شریف حضرت عبدالعظیم حسنی حضور داشتند.

گفتنی است که در پایان این مراسم، بیش از ۶۰۰ نفر از زائران، از محلات استان تهران با بدرقه مسئولان راهی این سفر شدند. ستاد توانمند سازی محلات کمتر برخوردار امسال، برای سال دوم، کاروانی ۱۵ هزار نفره با عنوان «رهسپاران عصر ظهور» را به عتبات عالیات اعزام می‌کند.

لازم به ذکر است که این کاروان بامداد یکشنبه ۲۹ مرداد از تهران حرکت کرد و زمان بازگشت هم ۶ شهریور است، عمده زائران این کاروان، زیارت اولی بوده و همگی زیر ۴۰ سال سن دارند.