به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری اسپوتنیک امروز سه شنبه با انتشار ویدئویی از گاف جدید «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا پرده برداشت.

بر اساس اعلام این رسانه، «جو بایدن» رئیس جمهور ایالات متحده حین برگزاری مراسم یادبود قربانیان آتش سوزی «مائویی» در هاوایی خوابش برد.

این خبرگزاری به طعنه در این خصوص نوشت: «بایدن» یاد قربانیان آتش سوزی «مائویی» را در خواب زنده کرد.

رئیس جمهور آمریکا پیشتر هم در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره پیامدهای شورش «پریگوژین» (فرمانده واگنر) گفته بود: پوتین در حال شکست خوردن در جنگ عراق است.

گاف‌های «جو بایدن» پیشینه زیادی دارد؛ وی چندی پیش و در دیدار با نخست وزیر هند هنگام پخش سرود ملی هند دستش را روی قلبش می‌گذارد و وقتی متوجه اشتباه خود می‌شود دستش را به آرامی از روی سینه پایین می‌آورد.

رئیس جمهور ۸۰ ساله آمریکا که با حرکات و گفتارهای عجیب و غریب، تعادل روانی و جسمی اش مورد توجه رسانه‌های آمریکا و جهان قرار گرفته ۲۷ خرداد ماه نیز گفته بود: خدا ملکه را حفظ کند!

بایدن در حالی برای ملکه انگلیس آرزوی سلامتی می‌کند که ملکه انگلیس شهریور سال گذشته فوت کرد.