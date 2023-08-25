دیپلماسی عزتمندانه دولت/ تجارت با همسایگان افزایش یافته است

حجت‌الاسلام امیرقلی جعفری بروجنی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد دولت سیزدهم، گفت: دولت سیزدهم در این دو سال نشان داده که از همه ظرفیت‌های دیپلماسی به خوبی استفاده می‌کند.

وی با اشاره به اینکه دولت در این مدت ارتباطات بسیار گسترده و خوبی با کشورهای همسایه و پیرامونی ایران برقرار کرده است، ادامه داد: همسایگان ظرفیت‌های زیادی به ویژه به لحاظ اقتصادی دارند که تقویت ارتباط با کشورهای همسایه در دولت رئیسی به خوبی دنبال شده و قراردادهای مهم اقتصادی و تجاری با آنان منعقد شده است و شاهد ارتقای سطح تجارت ایران با همسایگان هستیم.

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته دولت سیزدهم علاوه بر ارتباط با کشورهای همسایه و منطقه، تعامل با کشورهای دوردست را هم به خوبی دنبال می‌کند و همین رویکرد خوب دولت در حوزه دیپلماسی باعث شد که اخیراً بخشی از پول‌های بلوکه شده خود را بازگردانیم.

جعفری بروجنی اظهار داشت: دستاوردهای دولت به ویژه در حوزه دیپلماسی نشان می‌دهد که همه امور عالم دست ۵ کشور غربی نیست، این در حالی است که در دولت قبل بیشتر تعاملات با نگاه به ۵ کشور غربی دنبال می‌شد.

وی بیان کرد: آزادسازی اموال بلوکه شده ایران دستاورد مهمی است که نباید از کنار آن به سادگی بگذریم و بخش عمده آنچه از این محل به کشور بازمی‌گردد، باید در زیرساخت‌ها هزینه شود. به هر صورت آزادسازی این اموال گشایش خوبی است و نشان داد تنها راه رفع مشکلات و حل مسائل کشور، کرنش در مقابل ۵ کشور غربی نیست و ما با دیپلماسی عزتمندانه می‌توانیم مشکلات کشور را رفع کنیم و کاری کنیم که غرب در مقابل اراده ما کرنش کند.