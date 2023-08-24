جشنواره تئاتر کودک و نوجوان از همدان رفت/ یزد میزبان جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، استان یزد میزبان بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان شد.

با توجه به لزوم اطلاع‌رسانی و برنامه‌ریزی سریع برای اجرایی شدن هر چه بهتر این رویداد هنری و با پیگیری‌ها و رایزنی‌های معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره‌کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد و بر اساس تفاهم اولیه صورت گرفته با استاندار یزد، جشنواره به این استان منتقل شد.

بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان به دبیری امیر مشهدی عباس برگزار خواهد شد.