جشنواره تئاتر کودک و نوجوان از همدان رفت/ یزد میزبان جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ادارهکل هنرهای نمایشی، استان یزد میزبان بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان شد.
با توجه به لزوم اطلاعرسانی و برنامهریزی سریع برای اجرایی شدن هر چه بهتر این رویداد هنری و با پیگیریها و رایزنیهای معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ادارهکل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد و بر اساس تفاهم اولیه صورت گرفته با استاندار یزد، جشنواره به این استان منتقل شد.
بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان به دبیری امیر مشهدی عباس برگزار خواهد شد.
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