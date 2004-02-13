استقلال نيمه اول را واگذار كرد

به گزارش خبرنگار " مهر " در اين مسابقه كه در ورزشگاه اختصاصي الوصل و به قضاوت احمد خميس برگزار شد تيم الوصل در نيمه نخست با دو گل بر استقلال چيره شد.

براي الوصل طارق درويش در دقيقه 32 برروي اشتباه خط دفاعي استقلال به گل رسيد و در دقيقه 38 عادل مطر بازهم بر اساس اشتباه مدافعان استقلال موفق شد گل دوم را به ثمر برساند تا نيمه نخست با برتري الوصل به پايان برسد. در اين مسابقه مسعود قاسمي سنگربان استقلال در دقيقه 25 در اثر برخورد با مهاجم حريف دچار مصدوميت و خونريزي از ناحيه سر شد كه به جاي او پرويز برومند وارد ميدان شد. در دقيق پاياني نيمه نخست احمد فيروز مهاجم تيم الوصل به دليل خشونت زياد و خطاي عمد برروي محمود فكري از سوي داور از ميدان مسابقه اخراج شد.

گفتني است استقلال دراين بازي ملي پوشان خود شامل عنايتي ، سيدعباسي و قرباني را به دليل حضور در اردوي تيم ملي به همراه نداشت.