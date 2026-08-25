به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خواجهای از افتتاح و بهرهبرداری از ۱۵ طرح عمرانی، زیرساختی و مسکونی این نهاد با بیش از ۳۷۲ میلیارد تومان اعتبار در هفته دولت خبر داد و گفت: این پروژهها شامل احداث ۲۵۸ واحد مسکونی شهری و روستایی، آسفالت معابر و اجرای طرحهای هادی در شهرستانهای مختلف استان است که فرصتهای اشتغال و بهرهمندی مستقیم را در سطح استان زنجان ایجاد می کند.
وی با تشریح جزئیات پروژههای آماده بهرهبرداری گفت: بنیاد مسکن استان زنجان همواره با رویکرد عدالتمحوری و محرومیتزدایی گام برداشته است.
خواجه ای افزود: در همین راستا، در حوزه مسکن، چهار پروژه مسکونی در صایینقلعه، هیدج، آببر و قیدار به بهرهبرداری خواهد رسید و خانهدار شدن ۲۵۸ خانواده زنجانی را رقم خواهد زد.
خواجهای با اشاره به پروژههای عمران روستایی و بهبود زیرساختها افزود: ارتقای کیفیت زندگی روستاییان از طریق توسعه معابر همواره در اولویت برنامههای ما قرار دارد.
وی اظهار داشت: در هفته دولت امسال پروژههای آسفالت معابر روستایی دوزکند، خیرآباد و کهریزبیک در شهرستان ماهنشان و همچنین آسفالت روستای خاکریز در شهرستان ایجرود افتتاح خواهد شد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان همچنین به آمادهسازی هفت طرح هادی روستایی برای افتتاح اشاره کرد و گفت: طرحهای هادی در روستاهای گوگرچینک، بیجقین و خالقآباد در شهرستان خدابنده، روستاهای ویر و ترکانده در سلطانیه و روستاهای قرهداغ و قوریه در شهرستان ایجرود آماده افتتاح هستند که نشانگر عدالتمحوری در توسعه و توجه به روستاها و نقاط کم برخوردار است.
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