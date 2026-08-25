شناسایی ۳۰۷۱ ملک با ارزش تقریبی ۳۸۶ هزار میلیارد تومان برای مولدسازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، احسان عسکری با اشاره به آخرین وضعیت املاک شناساییشده برای مولدسازی اظهار کرد: این املاک لزوماً بلااستفاده نیستند و برخی از آنها مورد استفاده قرار دارند، اما امکان بهرهبرداری بهینهتر و ایجاد ارزش افزوده برای آنها وجود دارد.
وی افزود: از مجموع ۳۰۷۱ املاک شناساییشده، ۸۴۱ ملک به ارزش حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تعیین تکلیف شده و ارزشگذاری و تصویب قیمت برای آنها در مقاطعی انجام شده است. این املاک باید با برگزاری مزایده و طی سایر مراحل قانونی، به سمت مولدسازی نهایی و ایجاد درآمد برای دستگاه بهرهبردار و دولت هدایت شوند.
عسکری ادامه داد: تاکنون ۱۷۹ ملک به ارزش حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان مولدسازی شده است که در این میان از روشهایی مانند تهاتر، واگذاری و معاوضه استفاده شده است.
استفاده از ابزارهای جدید برای مولدسازی داراییها
رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه ابزارهای جدیدی برای توسعه مولدسازی باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: تشکیل صندوقهای املاک، انتشار اوراق بدهی مبتنی بر داراییهای ملکی، خرد کردن داراییهای بزرگ و حتی توکنسازی و تبدیل داراییها به سهام قابل معامله از جمله روشهایی است که میتواند در ادامه مسیر مورد استفاده قرار داد.
وی همچنین از وجود حدود ۶۳۰ پروژه مصوب مولدسازی خبر داد و گفت: این پروژهها در مجموع با حدود یکهزار و ۲۴۳ ملک متناظر هستند و بخشی از این املاک در سالهای اخیر واگذار شده یا برخی پروژهها از اولویت اجرایی خارج شدهاند.
عسکری افزود: طبق برنامهریزی صورت گرفته مقرر شد، استانها بازتعریف پروژههای خود را انجام دهند و پس از آن، املاک متناسب با این پروژهها به آنها اختصاص یابد تا روند توسعه اقتصادی استانها با سرعت بیشتری دنبال شود.
شناسایی پروژههای عمرانی نیمهتمام برای مولدسازی
وی با اشاره به پروژههای عمرانی نیمهتمام اظهار کرد: بر اساس بررسیهای انجامشده در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، بیش از یکهزار پروژه وجود داشته که با وجود گذشت حدود ۳۰ سال از آغاز آنها، حتی به ۱۰ درصد پیشرفت نیز نرسیدهاند.
رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی گفت: این موضوع نشان میدهد برخی از این پروژهها از نظر اقتصادی توجیه لازم را ندارند یا با موانعی مواجه هستند که طی سالهای گذشته امکان حل آنها فراهم نشده است.
وی افزود: با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی در سطح ملی و استانها، این پروژهها مجدداً بررسی خواهند شد و در صورتی که امکان احیا، واگذاری یا مولدسازی داشته باشند، در این مسیر قرار میگیرند؛ در غیر این صورت، املاک مرتبط با آنها به فهرست املاک مازاد دولت اضافه خواهد شد.
عسکری تأکید کرد: بخش خصوصی در صورت وجود متقاضی میتواند برای بسیاری از این پروژههای نیمهتمام برنامه مناسبتری نسبت به دولت ارائه کند؛ چراکه برخی از این پروژهها طی چند دهه گذشته امکان جذب سرمایهگذاری جدید پیدا نکردهاند.
تفویض اختیارات بیشتر به استانها
عسکری یکی از برنامههای اصلی مرکز مولدسازی داراییهای دولت را تفویض فرایند مولدسازی به استانها عنوان کرد و گفت: بر اساس قوانین، آییننامهها و شیوهنامههای موجود، هدف این است که استانها بتوانند حدود ۹۰ درصد پروژهها از نظر تعداد را پیش ببرند که البته این پروژهها حدود ۱۰ درصد ارزش کل را شامل میشوند، در مقابل، پروژههای بزرگ و ویژه که از نظر ارزش بیش از ۹۰ درصد ارزش کل پروژهها را تشکیل میدهند، با جدیت بیشتری در مرکز مولدسازی دنبال خواهد شد.
رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی سه ویژگی را برای این پروژههای بزرگ برشمرد و گفت: این پروژهها به دلیل ارزش بالا میتوانند سرعت دستیابی به اهداف مولدسازی را افزایش دهند، نیازمند بررسی و تصمیمگیری در سطح ملی هستند و از نظر آثار اقتصادی و اجتماعی، میتوانند مسائل مهمی را از دوش مردم، دولت و مسئولان بردارند.
تأمین مالی پروژههای بزرگ از محل مولدسازی
عسکری با اشاره به برخی پروژههای شاخص مولدسازی اظهار کرد: پروژههای انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به استانهای مرکزی و کمبرخوردار، بخشی از بیمارستانها و مراکز درمانی، پروژههای اداری و همچنین برخی از انبارهای نفت در کشور از جمله طرحهایی هستند که از ظرفیت مولدسازی برای تأمین مالی آنها استفاده شده است.
وی پروژه پل B1 را نیز از پروژههای موفق این حوزه دانست و گفت: با توجه به اتفاقات اخیر، لازم است برخی ابعاد این پروژه بازتعریف و جبران شود، اما این طرح یکی از نمونههای شاخص اجرای مولدسازی محسوب میشود.
عسکری همچنین از وجود تعداد قابل توجهی پروژه درمانی در کشور خبر داد و گفت: بیش از ۵۰ واحد درمانی در نقاط مختلف کشور از محل ظرفیتهای مولدسازی در حال اجرا یا تأمین مالی هستند.
رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی درباره سهم استانها از مولدسازی نیز گفت: اگر سهم استانها صرفاً بر اساس تعداد پروژهها محاسبه شود، استانهایی مانند خراسان رضوی، تهران و گیلان سهم بالاتری خواهند داشت، اما اگر ارزش داراییها یا شاخصهایی مانند جمعیت و اندازه اقتصادی استانها در نظر گرفته شود، نتایج متفاوت خواهد بود.
عسکری با اشاره به آغاز مجدد فعالیت هیئت مولدسازی گفت: برنامهریزی برای برگزاری نخستین جلسه هیئت آغاز شده و کمیته نیز مجدداً تشکیل خواهد شد.
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