به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، عبدالعظیم بهفر، با تأکید بر ضرورت کنترل و نظارت مستمر بر تولید و عرضه فرآوردههای گوشتی و همچنین بازرسی از واحدهای تولیدی و بررسی مستندات مرتبط با مواد اولیه، گفت: در فرآیند نظارت، مواد اولیه ورودی به کارخانههای فرآوردههای گوشتی، به ویژه گوشت و مرغ خام، در صورت ضرورت نمونهبرداری و از نظر کیفی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
وی افزود: در صورت مشاهده محصولات غیرمجاز، مشکوک یا نامنطبق، اقدامات قانونی لازم انجام و نتایج اقدامات نظارتی گزارش خواهد شد.
بهفر تأکید کرد: گوشت و مرغ خام مورد استفاده در کارخانههای فرآوردههای گوشتی باید صرفاً دارای مجوز بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور باشد.
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