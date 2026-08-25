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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۲

تشدید نظارت سازمان غذا و دارو بر سلامت فرآورده‌های گوشتی

تشدید نظارت سازمان غذا و دارو بر سلامت فرآورده‌های گوشتی

مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، از تشدید نظارت بر واحدهای تولید فرآورده‌های گوشتی و کنترل مواد اولیه مورد استفاده در این واحدها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، عبدالعظیم بهفر، با تأکید بر ضرورت کنترل و نظارت مستمر بر تولید و عرضه فرآورده‌های گوشتی و همچنین بازرسی از واحدهای تولیدی و بررسی مستندات مرتبط با مواد اولیه، گفت: در فرآیند نظارت، مواد اولیه ورودی به کارخانه‌های فرآورده‌های گوشتی، به‌ ویژه گوشت و مرغ خام، در صورت ضرورت نمونه‌برداری و از نظر کیفی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

وی افزود: در صورت مشاهده محصولات غیرمجاز، مشکوک یا نامنطبق، اقدامات قانونی لازم انجام و نتایج اقدامات نظارتی گزارش خواهد شد.

بهفر تأکید کرد: گوشت و مرغ خام مورد استفاده در کارخانه‌های فرآورده‌های گوشتی باید صرفاً دارای مجوز بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور باشد.

کد مطلب 6926800
حبیب احسنی پور

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