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۵ شهریور ۱۴۰۲، ۱۰:۱۱

توسط مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه صورت گرفت؛

دستگیری فردی که مدعی ارتباط با مسئولین عالی دستگاه قضائی بود

دستگیری فردی که مدعی ارتباط با مسئولین عالی دستگاه قضائی بود

فردی که با ادعای ارتباط با مسئولین عالی دستگاه قضائی اقدام به سوءاستفاده مالی و غیراخلاقی از مراجعین می‎‌کرد، دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای فرامین رهبر انقلاب مبنی بر برخورد با برهم زنندگان امنیت روانی جامعه و نیز جلوگیری از فرصت طلبی سودجویانی که با غصب عناوین قضائی موجبات بی اعتمادی به دستگاه قضا را فراهم می‌کنند، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه شخصی که با ادعای انتساب به قوه قضائیه و سایر نهادهای دولتی ضمن ارتباط با مخاطبین، اقدام به سوءاستفاده مالی و غیراخلاقی از قربانیان می‌نمود را با استفاده از شگردهای پیچیده اطلاعاتی شناسایی و دستگیر نمود.

متهم مذکور تحت عنوان کارشناس قضائی دادستانی کل با انتشار لوح تقدیرهایی با جعل امضای مقامات عالی قضائی، لشگری و کشوری، اعتماد قربانیان را جلب کرده و ضمن ارتباط با مخاطبین در بستر اینستاگرام و ارائه شماره تماس، اهداف خود را اجرایی می‌نمود.

در پی بازداشت این متهم، اسناد و اوراق جعلی نظیر کارت شناسایی ضابط دادگستری، مدرک تحصیلی دکتری حقوق جزا، کیف ممهور به نشان ضابط ویژه و کارشناس قضائی دادستانی کل کشور، مهر پزشکی مربوط به متخصص بیماری اعصاب و روان و جراح پلاستیک ضبط شد.

کد مطلب 5871776
مهشید جعفری معظم

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