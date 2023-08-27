دستگیری فردی که مدعی ارتباط با مسئولین عالی دستگاه قضائی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای فرامین رهبر انقلاب مبنی بر برخورد با برهم زنندگان امنیت روانی جامعه و نیز جلوگیری از فرصت طلبی سودجویانی که با غصب عناوین قضائی موجبات بی اعتمادی به دستگاه قضا را فراهم می‌کنند، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه شخصی که با ادعای انتساب به قوه قضائیه و سایر نهادهای دولتی ضمن ارتباط با مخاطبین، اقدام به سوءاستفاده مالی و غیراخلاقی از قربانیان می‌نمود را با استفاده از شگردهای پیچیده اطلاعاتی شناسایی و دستگیر نمود.

متهم مذکور تحت عنوان کارشناس قضائی دادستانی کل با انتشار لوح تقدیرهایی با جعل امضای مقامات عالی قضائی، لشگری و کشوری، اعتماد قربانیان را جلب کرده و ضمن ارتباط با مخاطبین در بستر اینستاگرام و ارائه شماره تماس، اهداف خود را اجرایی می‌نمود.

در پی بازداشت این متهم، اسناد و اوراق جعلی نظیر کارت شناسایی ضابط دادگستری، مدرک تحصیلی دکتری حقوق جزا، کیف ممهور به نشان ضابط ویژه و کارشناس قضائی دادستانی کل کشور، مهر پزشکی مربوط به متخصص بیماری اعصاب و روان و جراح پلاستیک ضبط شد.