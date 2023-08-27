نتایج نهایی آزمون دستیاری پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج نهایی پنجاهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی امروز ۵ شهریور ۱۴۰۲ اعلام شد.

پنجاهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ با حضور ۱۱ هزار داوطلب برگزار شد. در نهایت بیش از ۷ هزار نفر آنها مجاز به تعیین رشته شدند و در نهایت حدود ۴ هزار نفر پذیرفته شدند.

پذیرفته شدگان باید از یکشنبه ۲۶ شهریور تا چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ جهت ثبت نام به دانشگاه های علوم پزشکی محل پذیرش مراجعه کنند. پذیرفته شدگان باید جهت اطلاع از برنامه ثبت نام به سایت اینترنتی دانشگاه مراجعه کنند.

شروع به دوره کلیه پذیرفته شدگان حداکثر تا روزشنبه اول مهر ۱۴۰۲ است. اسامی پذیرفته شدگان اتباع بیگانه در اطلاعیه های آتی اعلام خواهد شد.

کلیه پذیرفته شدگان در هنگام ثبت نام، ملزم به ارائه اصل مستندات ثبت نامی، منطبق با سهمیه پذیرش و مدارک مربوط به طرح خدمات نیروی انسانی و خدمات نظام وظیفه مطابق با فرم ثبت نامی به دانشگاه علوم پزشکی محل پذیرش هستند.

سپردن اسناد تعهدات خدمات قانونی منطبق با نمونه اسناد موجود در دانشگاه های علوم پزشکی و متناسب با سهمیه پذیرش در موعد ثبت نام دستیاران الزامی است.

شروع به دوره پذیرفته شدگان فاقد سند تعهد محضری، فاقد وجاهت قانونی است.

توجه ۱: عدم تکمیل مراحل ثبت نام در مواعد مذکور، و یا عدم شروع به دوره در تاریخ فوق الذکر به منزله انصراف قطعی دستیار شناخته می شود.

توجه ۲: هر گونه اعتراض فقط از طریق بخش تماس با ما (سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی) دریافت و پیگیری می شود و این مرکز از پذیرش داوطلبان به صورت حضوری معذور است.