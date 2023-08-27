وکیل قلابی توسط دادگستر ی هرمزگان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی اظهار کرد: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر لزوم مبارزه با فساد برون و درون دستگاهی، فردی که با جعل عنوان وکیل دادگستری و ادعای نفوذ در پرونده‌های قضایی از افراد مختلف مبالغی را دریافت کرده بود با صدور دستور قضایی در شهرستان پارسیان شناسایی و دستگیر شد.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش حفاظت و اطلاعات دادگستری پارسیان با شکایت تعدادی از اهالی این شهرستان از فردی که با جعل عنوان و معرفی خود به‌ عنوان وکیل دادگستری مبادرت به کلاهبرداری کرده بود، این موضوع به‌ صورت ویژه توسط رئیس حوزه قضایی شهرستان پارسیان مورد رسیدگی قرار گرفت و برای دستگیری فرد مورد نظر، دستورات لازم صادر شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: با اقدام به موقع حفاظت و اطلاعات دادگستری استان و پس از دستگیری این فرد مشخص شد بر اساس مدارک موجود در پرونده و بنابر اظهارات شکات و مالباختگان، متهم این پرونده که به دروغ خود را به‌ عنوان وکیل دادگستری معرفی کرده بود از افراد سابقه دار حرفه‌ای و دارای روابط اجتماعی کاذب است که با استفاده از سادگی برخی از مراجعین و ظاهرسازی و ادعای اینکه می‌تواند با نفوذ در پرونده‌ها نزد مراجع انتظامی و مقامات قضایی مسیر و روند پرونده را تغییر دهد، مبادرت به ارتکاب جرم کرده و مبالغ قابل توجهی را دریافت کرده است.

قهرمانی خاطر نشان کرد: اتهام وارده به متهم این پرونده، جعل عنوان، مباشرت در کلاهبرداری و ادعای اعمال نفوذ است.

وی افزود: پس از تکمیل تحقیقات طبق مواعد مقرر و روند مصرح در قانون آیین دادرسی کیفری به اتهامات این فرد رسیدگی می شود و نتایج آن به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین از همه افرادی که توسط این متهم از آنان کلاهبرداری شده است نیز خواست تا برای طرح شکایت به دادگستری شهرستان پارسیان و حفاظت اطلاعات دادگستری استان مراجعه کنند یا با شماره ۱۵۸۰ تماس بگیرند.