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۹ شهریور ۱۴۰۲، ۱۴:۱۵

پزشکی قانونی ایلام اعلام کرد؛

ورود ۷ پیکر مجهول‌الهویه تصادف زائران در عراق به ایلام

ورود ۷ پیکر مجهول‌الهویه تصادف زائران در عراق به ایلام

ایلام- هفت پیکر مجهول الهویه با دستور مقام قضایی و هماهنگی انجام شده به اداره کل پزشکی قانونی استان ایلام منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال حادثه تلخ تصادفات زاور حسینی به تاریخ (۷ شهریور ۱۴۰۲) در استان واسط عراق هفت پیکر مجهول الهویه با دستور مقام قضائی و هماهنگی انجام شده به اداره کل پزشکی قانونی استان ایلام منتقل شدند.

از آنجایی که به دلیل عوارض ناشی از حادثه، غیر قابل شناسایی بودند و بلافاصله و در همان شب توسط تیم بحران پزشکی قانونی استان معاینه و نمونه برداری جهت آزمایش DNA انجام شد و پیکرها تا تعیین هویت جهت نگهداری به سردخانه منتقل شدند.

بستگان احتمالی تعدادی از اجساد مجهوال الهویه اهل استان لرستان بوده‌اند که به دنبال هماهنگی انجام شده با پزشکی قانونی استان لرستان، نمونه از بستگان درجه یک جهت تطبیق ژنتیکی با نمونه اجساد اخذ و به آزمایشگاه استان کرمانشاه ارسال و به محض آماده شدن نتایج آزمایشگاهی و تعیین هویت، اجساد به خانواده متوفیان تحویل داده می‌شوند.

سایر اجساد مجهول الهویه احتمالاً اهل استان خراسان رضوی بوده و لازم است بستگان احتمالی جهت پیگیری و اخذ نمونه جهت آزمایش ژنتیک به اداره کل پزشکی قانونی استان خود مراجعه نمایند.

کد مطلب 5875813

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    نظرات

    • مادر IR ۰۹:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۰
      35 12
      پاسخ
      باید بفکرتامین امنیت جانی زائران هم باشید جاده های عراق اصلا امن نیست وراننده ها برای کسب درآمد شبانه روز دراین ایام کارمی کنند وخواب کافی ندارن سال گذشته راننده ونی که ماراسوارکردخواب آلوبودومی گفت ۴۸ساعته که نخوابیده نزدیک بودتصادف کنه
    • IR ۰۹:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۰
      23 6
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      احمق اون راننده ایی که خواب نمیره ومسئولیت چند نفر مسلمون را به عهده می گیره
      • ایرانی LT ۰۰:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
        0 0
        اگر مسول جان چند غیر مسلمون باشه اشکال ندارد بخوابه و به کشتن بده؟
    • ناشناس NO ۱۰:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۰
      33 3
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      سلام مگر کارت شناسایی و مدارک همراه نداشته و چطوری از مرز خارج شده
      • رسول IR ۱۸:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۰
        1 0
        متاسفانه دراین حادثه تصادف ون حامل زائران دچارحریق شده وزوارآقادرآتش سوختند
      • بداله هدایتی IR ۰۰:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
        0 0
        کلا سوختن..رحمت الله علیهم اجمعین
    • حسین IR ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۰
      16 58
      پاسخ
      روحشان شاد شهادتشان مبارک کاش ما من هم در این راه فدا شوم صل الله علیک یا زوار الحسین .
      • علی IR ۱۶:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۰
        6 0
        شهادت؟؟؟ کی تا حالا تصادف حین مسافرت به عراق شهادت نامیده میشه
      • ر IR ۲۲:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۰
        0 0
        خلاصه یک روزی می‌میریم انشاءالله به عشق امام حسین می میریم. قربانت حلال زاده
      • IR ۰۰:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
        2 0
        ایشاالله قسمت شما بشه
    • IR ۱۳:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
      1 0
      پاسخ
      تصادف توهرکجآ وهرزمان ممکنه اتفاق بیفته اسمش باخودشه تصادف

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