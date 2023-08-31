به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال حادثه تلخ تصادفات زاور حسینی به تاریخ (۷ شهریور ۱۴۰۲) در استان واسط عراق هفت پیکر مجهول الهویه با دستور مقام قضائی و هماهنگی انجام شده به اداره کل پزشکی قانونی استان ایلام منتقل شدند.

از آنجایی که به دلیل عوارض ناشی از حادثه، غیر قابل شناسایی بودند و بلافاصله و در همان شب توسط تیم بحران پزشکی قانونی استان معاینه و نمونه برداری جهت آزمایش DNA انجام شد و پیکرها تا تعیین هویت جهت نگهداری به سردخانه منتقل شدند.

بستگان احتمالی تعدادی از اجساد مجهوال الهویه اهل استان لرستان بوده‌اند که به دنبال هماهنگی انجام شده با پزشکی قانونی استان لرستان، نمونه از بستگان درجه یک جهت تطبیق ژنتیکی با نمونه اجساد اخذ و به آزمایشگاه استان کرمانشاه ارسال و به محض آماده شدن نتایج آزمایشگاهی و تعیین هویت، اجساد به خانواده متوفیان تحویل داده می‌شوند.

سایر اجساد مجهول الهویه احتمالاً اهل استان خراسان رضوی بوده و لازم است بستگان احتمالی جهت پیگیری و اخذ نمونه جهت آزمایش ژنتیک به اداره کل پزشکی قانونی استان خود مراجعه نمایند.