جعفر یازرلو سخنگو سازمان هواپیمایی کشوری در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به راهاندازی ۲۴ ساعته مرکز مدیریت و کنترل عملیات سازمان هواپیمایی کشور، گفت: اولین تجربه راهاندازی موفق این سازمان برای نوروز ۱۴۰۲ است و در واقع هدف از راهاندازی این مرکز دسترسی سریع و به لحظه شرکتهای هواپیمایی به مدیران سازمان هواپیمایی، تشریک مساعی نمایندگان تام الاختیار ایرلاینها با یکدیگر، اتخاذ تصمیمات بهموقع و واکنش سریع به تأخیرهای احتمالی عنوان شده است.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در ادامه تصریح کرد: جمعه ده شهریور سومین روز آغاز به کار (OCC) اربعین ۱۴۰۲ در سازمان هواپیمایی کشوری است و نمایندگان تامالاختیار شرکتهای هواپیمایی حاضر در عملیات اربعین امسال با حضور مداوم و مستمر مدیران سازمان هواپیمایی کشوری به رصد و پایش پروازهای اربعین امسال در پانزدهمین روز عملیات اربعین ۱۴۰۲ پرداخته و بر کل پروازها در ۲۳ نقطه فرودگاهی سراسر کشور نظارت میکنند.
وی در ادامه افزود: اگر پیشاز پرواز هواپیمای ایرلانی دچار نقض فنی شود و هواپیمای بکاپ (جایگزین) نداشته باشد ایرلاین دیگری که در پروازهای اربعین مشارکت دارد هواپیمای خود را برای ادامه انجام عملیات در اختیار خواهد داد و به این صورت ایرلاینها نیز یکدیگر را همپوشانی میکنند.
این مقام مسئول گفت: یکی از نقاط قوت راهاندازی این مرکز حضور مداوم و ۲۴ ساعته حتی در روزهای تعطیل مسئولین مربوطه است و اگر ایرلاینی نیاز به مجوز داشته باشد در صورت نیاز مجوز در لحظه صادر خواهد شد و نمایندگان تام الاختیار ایرلاینها به مدیران و معاونین نیز دسترسی مستقیم خواهند داشت.
یازرلو در پایان تاکید کرد: تجربه موفق راهاندازی مرکز مدیریت و کنترل پروازهای نوروز ۱۴۰۲ سازمان هواپیمایی کشوری موجب شد تا در عملیاتهای مهم دیگر در طی سال نیز از جمله عملیات اربعین این مرکز مجدد راهاندازی شود تا این عملیات با موفقیت به پایان برسد و این مرکز تا آخرین پرواز اربعین پا برجا خواهد بود.
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