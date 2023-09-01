به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید سالاری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بندرعباس، نخستین پیام اربعین تجدید میثاق با امام حسین (ع) دانست و اظهار کرد: پیاده‌روی اربعین مانور عشق، ایثار و دلدادگی و فرصتی برای شناخت تفاوت آزادی با آزادگی حقیقی است.

وی در ادامه با اشاره به تمجید رهبر معظم انقلاب در دیدار روز گذشته رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت با ایشان اشاره کرد و افزود: رهبری در این دیدار بیان کرد وقتی این دولت با اقتدار در مقابل خودخواهی‌های غربی‌ها ایستاد، موفق‌تر شد.

خطیب جمعه بندرعباس بیان کرد: رهبر معظم انقلاب همچنین در این دیدار به‌کارگیری مدیران جوان و انقلابی و اهتمام به اجرای طرح‌های نیمه‌تمام و راکد را یکی از امتیازهای مثبت و تحسین برانگیز دولت سیزدهم دانست که نیاز به حمایت بیشتر دارد.

حجت‌الاسلام سالاری با بیان اینکه در همین استان هرمزگان شمار طرح‌های ۲ ساله فعالیت این دولت، ۶۰۰ برابر شده و این آمار رسمی استانداری استان است، افزود: تاکید و پیگیری استاندار از طرح‌هایی که معیشت مردم و توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی را به همراه دارد، نیز جای قدردانی است.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها به روز بانکداری اسلامی در روز دهم سال ۱۳۶۲ اشاره کرد و گفت: یکی از شوون تقوا، تقوای اقتصادی است و یکی از مراکز ثقل تقوا جایی است که انسان با مسائل مالی سروکار دارد.

حجت‌الاسلام سالاری، یکی از دغدغه‌های مهم رهبر معظم انقلاب در حوزه اقتصاد را موضوع بانکداری اسلامی عنوان کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب سال ۱۳۷۸ در خطبه‌های نماز جمعه خود ایراد کرد که اگر ما در زمینه اقتصادی و تشکیلات اداری هم توصیه اسلام را دقیقاً عمل می‌کردیم، یقیناً وضعمان بهتر از این بود، ما آنچه را که در زمینه‌های اقتصادی عمل کرده‌ایم، متأسفانه یک نسخه مخلوط است.

امام جمعه موقت بندرعباس همچنین به روز تعاون و اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد و ادامه داد: سهم تعاونی که باید چند برابر سهم فعلی باشد، بیش‌تر از سه چهار درصد نیست، بنابراین تعاونی‌ها باید احیا شوند.

وی با اشاره به سهم بهورزان در از بین بردن بیماری همه‌گیر کرونا بر حمایت از آنان در قانون استخدامی کشور در استان تاکید کرد.