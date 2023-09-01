ارائه خدمات درمانی توسط درمانگاه قمر بنی هاشم میناب در کربلا

به گزارش خبرنگار مهر، موکب درمانی قمر بنی هاشم میناب به زائرین اباعبدالله الحسین (ع) خدمات درمانی ارائه می‌کند. با مشارکت و مساعدت خیرین حوزه سلامت، قریب به ۲۰ میلیارد ریال کمک دارویی تهیه و دراختیار زائرین قرار می‌گیرد.

تیم درمانی قمر بنی هاشم میناب با ۳ پزشک و ۳۰ نفر از کادر درمان از عصر روز سه شنبه ۱۲ صفر ساعت ۱۷ بعدازظهر، خدمات درمانی خود را آغاز کرده که تاکنون به بیش از ۳۰۰ مراجعه کننده خدمات درمان در این مدت کوتاه ارائه شده است.

شایان ذکر است بیشترین مراجه کننده در این مدت کوتاه سرما خوردگی ناشی از سرد و گرمی بدن، تاول، عرق سوز و در برخی موارد مسمومیت بوده است.