ايران در رديف كشورهاي توليد كننده پودر ماهي قرار مي گيرد

به گزارش خبرگزاري مهر، با راه اندازي فاز نخست كارخانه فرآوردي پودر ماهي قشم و افزايش ظرفيت توليد، بيش از 108 ميليون دلار در سال از محل صادرات اين محصول، براي كشور درآمد زايي مي شود.

مواد اوليه مورد نياز اين كارخانه، فانوس ماهي(يك نوع ماهي ژلاتيني) است كه بر اساس تحقيقات سازمان خواروبار جهاني(فائو) ، خليج فارس و درياي عمان با صيد روزانه چهار هزار تن ماهي به عنوان بزرگترين منبع صيد اين ماهي محسوب مي شود.

كارخانه پودر ماهي قشم توان توليد 800 تن پودر ماهي و 300 تن روغن در سال را دارد كه مي تواند 3 درصد از فقر غذايي در جهان را رفع كند.

بر اساس اين گزارش ، صيد صنعتي كه براي نخستين بار در كشور ايجاد مي شود از ويژگي هاي ساخت اين كارخانه و گامي بزرگ براي جذب سرمايه گذاري خارجي و اشتغال محسوب مي شود.

پودر ماهي به عنوان مكمل پروتئيني و اسيد امينه ، در جيره غذايي دام و طيور استفاده مي شود و ايران مصرف كننده هشت درصد از توليد جهاني اين محصول است.

در حال حاضر 40 درصد نياز كشور به پودر ماهي از طريق كارخانه هاي داخلي تامين مي شود كه در صورت حمايت دولت و جلوگيري از واردات اين محصول مي توان علاوه بر ايجاد اشتغال ، از خروج ميليون ها دلار ارز جلوگيري كرد.

ساخت اين كارخانه با بيش از 116 ميليون و 150 هزار دلار سرمايه گذاري خارجي و 94 ميليون و 221 ريال سرمايه گذاري داخلي در زميني به وسعت 50 هزار متر مربع آغاز شد كه تا پايان تابستان امسال با بهره برداري از آن براي 700 نفر بطور مستقيم ايجاد اشتغال خواهد شد.