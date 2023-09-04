به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا اسماعیل پور صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اداره کل اوقاف وامورخیریه بوشهر با همکاری استان کهگیلویه و بویراحمد، موکب شهدای مدافع حرم را در مرز شلمچه برای پذیرایی و اسکان زائران اربعین حسینی از اول شهریور مستقر کرده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر اضافه کرد: خادمان حسینی در موکب شهدای مدافع حرم روزانه از ۱۲ هزار زائر اربعین در وعده‌های صبحانه، نهار، شام و میان وعده‌های متنوع، پذیرایی می‌کنند.

وی افزود: موکب شهدای مدافع حرم اوقاف استان بوشهر در شلمچه کنار پارکینگ ۵۰ هکتاری قرار دارد که به صورت ۲۴ ساعته خدمات مختلف از جمله پذیرایی، اسکان و مباحث فرهنگی، قرآنی و اجتماعی به زائران ارائه می‌دهد.

اسماعیل‌پوربیان کرد: روز چهارشنبه ۱۵ شهریور ماه همزمان با اربعین حسینی، مردم استان بوشهر مانند سال‌های گذشته از روستاها و شهرهای مختلف تا امامزادگان منطقه خود پیاده‌روی همراه با عزاداری و قرائت زیارت اربعین برگزار می‌کنند.

وی ادامه داد: در شهر بوشهر این مراسم از امامزاده قاسم (ع) کوی شغاب و امامزاده عبدالمهیمن (ع) تا آستان مقدس امامزاده محمدبن باقر (ع) برگزار می‌شود و سپس نماز جماعت ظهر و عصر، اقامه خواهد شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر گفت: در شهرستان دشتستان مراسم پیاده‌روی اربعین در ۶ نقطه برگزار می‌شود؛ در شهر برازجان تا امامزاده ابراهیم (ع) روستای نینیزک، از کل نقاط منطقه بوشکان تا امامزاده محمد فیروز (ع) شاه پسرمرد به همراه اطعام عزاداران حسینی، در آب‌پخش و روستای درودگاه و روستای جتوط تا آستان شاه قطب الدین حیدر (ع)، سعدآباد و روستای هلپه‌ای تا امامزاده میرهداف (ع)، روستای بنداروز تا امامزاده شاه نورالله، روستای قلعه سوخته تا امامزاده جعفر (ع) و شهر دالکی تا امامزاده احمد (ع) این پیاده روی برگزار خواهد شد.

اسماعیل‌پور افزود: در شهرستان دیر، پیاده‌روی اربعین از بقعه سید مرتضی تا امامزاده شاهزاده ابوالقاسم (ع) در دیر برگزار می‌شود، در روستای لمبدان تا بقعه بی بی دختران این روستا، در آبدان از خیابان بهزیستی تا بقعه متبرک میر بهزاد و همچنین در شهرستان جم از مسجد جامع امیرالمومنین (ع) روستای آبگرمک تا امامزاده جعفر (ع) و از بهارستان تا امامزاده محمد (ع) برگزار می‌شود.

وی عنوان کرد: در شهرستان تنگستان از روستای عالی حسینی تا امامزاده میراحمد (ع) و در شهر اهرم تا امامزاده زین الشهدا این پیاده روی مردمی برگزار خواهد شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر بیان کرد: در مسیر پیاده‌روی‌های اربعین حسینی، موکب‌های خدمت رسانی و پذیرایی از زائران پیش بینی شده است.