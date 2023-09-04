رشیدی: نشان دادیم باخت مقابل هند اتفاقی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه رشیدی پس از پیروزی برابر هنگ‌کنگ در مرحله دوم رقابت‌های قهرمانی زنان آسیا اظهار داشت: ست اول را بسیار خوب شروع کردیم و توانستیم نتیجه مسابقه را به نفع خود رقم بزنیم. در ست‌های دوم و سوم بازیکنان حریف بسیار خوب سرویس زدند و تمرکز شاگردانم به طور کامل از بین رفت، تلاش کردیم تا تمرکز از دست رفته آن‌ها دوباره بازگردد و بتوانند مقابل حریف امتیازآوری کنند اما موفق نبودیم.

وی گفت: خداراشکر می‌کنم که بازیکنان ذخیره توانستند در دقایق حساس بازی به جای نیروهای اصلی در ترکیب قرار بگیرند و امتیازآوری کنند.

سرمربی تیم ملی والیبال زنان ایران در ادامه افزود: خاصیت استفاده از بازیکنان جوان همین است که نمی‌توان پیش بینی کرد چگونه کار می‌کنند اما زمانی که وارد زمین می‌شوند بسیار با جسارت تاکتیک‌ها را اجرا می‌کنند. در ست چهارم با سرویس‌های خوبی که اسماً سعیدی زد حریف از ما ۹ بر صفر عقب افتاد و توانستیم آن ست را با اختلاف امتیاز بسیار زیاد ۲۵ بر ۵ پیروز شویم.

وی یادآور شد: ست پنجم بازیکنان حریف به دنبال جبران بودند اما تیم ایران توانست با توپگیری و دفاع‌های خوب موفق‌تر از حریف عمل کند.

وی در مورد مسابقه بعدی تیم ایران گفت: هنوز مشخص نیست فردا برابر چه تیمی بازی داریم و قرار است اعضای کمیته فنی امشب با بررسی جدول و نتایج مسابقات حریف ما را مشخص و اعلام کنند. پیش بینی می‌کنم فردا با تیم مغولستان که از قدرت خوبی برخوردار است بازی داشته باشیم، امیدوارم در این دیدار هم موفق عمل کنیم.

رشیدی خاطرنشان کرد: باید با برد در روزهای آینده نشان دهیم که نتیجه بازی با هند برای ما یک اتفاق بدی بود که هنوز فراموش نکرده‌ایم.