گندم؛ بلاتکلیفی در قیمت و کیفیت / اما و اگرهای بازار شیرخشک

به گزارش خبرنگار مهر، گندم همچنان خبرساز است و قرار بود قیمت ۳۲ کالای اساسی در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ تعیین شود. جلسه روز دوشنبه ۱۳ شهریور به دلیل غیبت دو عضو دولتی (وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه) شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی بدون نتیجه پایان یافت و به هفته آینده موکول شد.

جریمه دیرکرد پول گندم پرداخت می‌شود؟

به گفته کارشناسان بخش کشاورزی تا قیمت جدید گندم تعیین نشود نرخ سایر اقلام نیز بدون تکلیف باقی خواهند ماند.

به طور میانگین در سنوات گذشته پرداخت مطالبات ۲۸ روز بود اما امسال این تأخیر به چند ماه کشیده است. همچنین بر اساس مصوبه داخلی سال گذشته شورای قیمت گذاری مقرر شد قیمت گندم تحویلی حداکثر باید بعد از ۴۸ ساعت تحویل انجام شود. همچنین در قانون آمده است اگر این تأخیر بیش از یک ماه باشد بر اساس نرخ بانکی، خسارت باید با جریمه دیرکرد پرداخت شود.

علیرضا مهاجر، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی شنبه ۱۱ شهریور اعلام کرد که کل پول گندم‌کاران تأمین و تا ۱۰ روز آینده پرداخت خواهد شد این در حالی است که رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرده بود مطالبات گندم کاران تا پایان شهریور پرداخت می‌شود. این در حالی است که رئیس سازمان برنامه و بودجه این زمان را تا پایان شهریور اعلام کرده است. در این‌باره یکی از کشاورزان نظر داده که «دو ماه است که سایت‌های گوناگون از اعلام قیمت گندم طی امروز، فردا، هفته آینده و… می‌نویسند ولی هنوز هیچ خبری نیست، فکر کنم مثل رتبه بندی معلمان که دو سال است این دولت پز آن را می‌دهد ولی هنوز به سرانجام نرسیده، شود یعنی بدون نتیجه بسته شود». گندم کاری دیگر هم عنوان کرده «از اردیبهشت تا اواسط شهریور مسؤولان زحمتکش وعده هفته آینده را می‌دهند. مهر ماه نزدیک است. گندم را موقع درو ۱۶ هزار تومان نقد ندادم. بعد از گذشت چندین ماه منتظر پرداخت ۱۵ هزار تومان قطره چکانی با خواهش و التماس هستم.»

یکی هم گفته کشاورز به جای اینکه همیشه درباره پول گندم گلایه داشته باشد بهره‌وری را افزایش دهد. حال اگر بپذیریم این استدلال کاملاً درست است هنگامی که پرداخت پول ۱۰ میلیون تن گندم با اما و اگر همراه است این آمار بیشتر شود چالش دولت در پرداخت مبلغ آن بیشتر خواهد بود.

چرا کیفیت نان‌ها پایین است؟

در گزارش دیگری یکی از محققان درباره کیفیت پایین نان‌ها عنوان کرد این موضوع به مساله گندم بر نمی‌گردد عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات کشاورزی عنوان کرد که ما در آزمایشگاه‌ها طی ۱۰ سال گذشته کل گونه‌های گندم کشور را مورد پایش قرار داده‌ایم. هر سال نیز بیش از دو هزار نان گندم از شهرهای مختلف مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد. کیفیت گندم در حدود دو دهه گذشته بهبود پیدا کرده و مشکلی که مصرف کنندگان در بیرون می‌بینند مربوط به این است که متأسفانه آردی که از سوی نانواها تهیه می‌شود آرد نول (سفید) است.

در پاسخ به این مساله، رئیس اسبق اتحادیه نان سنتی اظهار کرد که گندم کشت شده در برخی مناطق کشور دارای مواد پروتئینی ضعیف‌تر بوده و باید با گندم مقوی‌تر مخلوط شده و سپس برای آسیاب به کارخانه‌های آرد ارسال شود. ضرورت دارد گندم‌ها با نوع خارجی یا نوع داخلی غنی‌تر، مخلوط شده تا کیفیت انواع آرد ارتقا پیدا کند.

این فعال بازار نان در ادامه هم افزود، طرحی پیش تر پیشنهاد شده بود مبنی بر تحویل خمیر آماده به نانوایی‌ها، این طرح هنوز آماده اجرا نیست و نیاز به بررسی بیشتر دارد.

خبر خوش بازار روغن

انجمن صنفی صنایع روغن نباتی، در پی کاهش قیمت جهانی روغن خام و تعامل صنعت روغن نباتی با دولت اعلام کرد نرخ انواع روغن نباتی تولیدی را از ۹ شهریور بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش داده است. بر همین اساس مسعود امرالهی، مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی با تأیید این موضوع، درباره وجود باقیمانده روغن در کارخانجات و اصلاح قیمت‌ها گفت، در این زمینه اصلاح قیمت با بخش خصوصی است و می‌تواند با تخفیف ۱۰ تا ۱۵ درصدی کالاها را به فروشندگان عرضه کرد. همچنین فروشگاه‌ها که این محصولات را با قیمت بالاتری تهیه کرده‌اند بر اساس توافق بنا است این کالاها را با درصد سود کمتر به فروش برسانند.

ارز اقلام دامپزشکی در تالار دوم

پیرو جلسه ۲۷ مرداد که با حضور نمایندگان معاونت امور تولیدات دامی سازمان دامپزشکی کشور، سندیکای تولیدکنندگان و صادرکنندگان داروی دامپزشکی و انجمن صنفی تولیدکنندگان مکمل و کنسانتره، دام طیور و آبزیان برگزار شد با توجه به درخواست انجمن‌های تولیدی مذکور مقرر شد تمام اقلام دامپزشکی (دارو، واکسن، افزودنی‌ها، مواد اولیه دارویی دامپزشکی، مکمل کنسانتره و…) به تالار دوم ارزی منتقل شود. به این ترتیب ارز ۲۸.۵۰۰ تومان مربوط به اقلام دامپزشکی حذف و به تالار دوم در بازار مبادله منتقل شد.

چقدر از ارز مورد نیاز شیرخشک تأمین شد؟

طی هفته جاری موجودی شیرخشک نوزاد برای سنین مختلف کاهش یافته و در این‌باره رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک به کاهش مواد اولیه مورد نیاز این محصول اشاره و عنوان کرد، ارز مورد نیاز برای واردات تخصیص داده نشده است.

در ادامه بانک مرکزی اعلام کرد، از ابتدای سال جاری تاکنون جمعاً ۳۸ میلیون دلار با نرخ ترجیحی (۲۸.۵۰۰ تومان) بابت واردات شیرخشک و مواد اولیه غذا تخصیص ارز انجام شده که از این مبلغ ۲۴ میلیون دلار آن تأمین شده است.