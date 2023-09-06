پای بخش خصوصی به حوزه معادن باز شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رئیسی شامگاه چهارشنبه در دیدار با نخبگان خراسان جنوبی با اشاره به خدمات موکب داران در پذیرایی از زائران اربعین در عراق بیان کرد: خدمات سخاوتمندانه دولت عراق، تمام نهادها، ارگان‌ها و افرادی که در این رویداد تمدن ساز و بزرگ جای تقدیر دارد.

وی با اشاره به اهمیت اربعین اظهار کرد: اربعین رویداد بزرگ، خاطره انگیز و تمدن ساز برای جهان اسلام بوده که ان شاالله زمینه ساز ظهور مقدس منجی عالم بشریت خواهد بود.

رئیسی با اشاره به مسائل مطرح شده از سوی افراد حاضر در جلسه بیان کرد: امروز وظیفه تمام افرادی که صاحب سخن و قلم هستند، این است که اطلاعات شأن را به روز کرده و در مقابل هجمه سنگینی که برای شکل گرفتن ادراک‌ها در جنگ ترکیبی به وجود آمده، در حوزه‌های مختلف جهاد تبیین را عهده بگیرند.

وی با بیان اینکه دشمن به دنبال تضعیف ایمان‌ها است، گفت: باید به تعبیر رهبری، به دنبال تقویت ایمان باشیم چراکه تداوم انقلاب در گرو این امر است.

رئیس جمهور اظهار کرد: دولتمردان و فعالان اقتصادی باید با عمل خود در دل مردم ایجاد امید کنند تا دشمن نتواند با جنگ شناختی و ادراکی ایجاد یاس کند.

وی با بیان اینکه تبیین باید با باز شدن گره‌های ذهنی همراه باشد در غیر این صورت به یاس و نا امیدی تبدیل می‌شود، افزود: تمام بیان‌ها باید ناظر به گره‌های ذهنی باشد که دشمن با اقدامات و ناکارآمدی‌های خود ایجاد می‌کند.

رئیسی با بیان اینکه جای خرسندی است که بیش از ۲۰۰ مجموعه علم و فناوری و دانش بنیان در مرکز استان وجود دارد، تاکید کرد: باید به تعبیر رهبری، شرکت‌های دانش بنیان به لحاظ کمی و کیفی ارتقا پیدا کند.

وی با بیان اینکه امروز ۴۰۰ هزار نفر با شرکت‌های دانش بنیان ارتباط دارند که گام بسیار موفقی است، گفت: باید صنعت و دانشگاه در کنار هم باشند که این اتفاق افتاد و باید بدون وقفه انجام شود.

رئیسی با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان مرکز تربیت معلم و از مهم‌ترین دانشگاه‌های کشور است که خواستاریم مورد توجه قرار گیرد، گفت: اساتید سرمایه‌های کشور هستند که هم خودشان و هم دولت باید شأن و منزلت آنها را مورد توجه قرار دهند.‌

وی با بیان اینکه برای احداث خوابگاه‌های دانشجویی متاهلی دست به کار شده‌ایم، گفت: برای رفع مشکل مسکن اساتید هم رایزنی‌هایی انجام شده است.

رئیسی با اشاره به مشکلات مطرح شده پیرامون مسکن، بیان کرد: در تمام شهرهای خراسان جنوبی به جز بیرجند، ساخت مسکن ویلایی با قوت ادامه دارد تا مسئله مسکن حل شود.

رئیس جمهور باتاکید بر توجه به ایثار گران گفت: تبدیل وضعیت ایثارگران در این دولت آغاز و در بسیاری از وزارت خانه‌ها و دستگاه‌ها انجام شده و ادامه دارد.

وی با اشاره به مشکلات مطرح شده پیرامون اخذ مالیات بیان کرد: اساس مالیات، اعتماد به اصناف است که باید به سخن اصناف و اظهار آنها اعتماد کرد چراکه مورد اعتماد ما هستند.

تورم باید با رشد تولید مهار شود

رئیسی با اشاره به تأکیدات رهبری پیرامون مهار تورم و رشد تولید، بیان کرد: باید با افزایش تولید، تورم را مهار کرد که در چهل ساله انقلاب تورم مهار شده اما با رکود مواجه بوده است.

وی با اشاره به پروژه ریلی خراسان جنوبی بیان کرد: از دست اندرکاران خواستاریم با انجام اقداماتی جهادی، این عقب ماندگی ریلی در استان جبران شود.

اقتصاد سنگ در خراسان جنوبی فعال شود

رئیس جمهور با بیان اینکه در خراسان جنوبی اقتصاد سنگ باید فعال و از خام فروشی جلوگیری شود، گفت: نباید در حوزه معادن دولت متصدی باشد و تصدی گری کند بلکه باید پای بخش خصوصی را باز کرد و کار دولت هدایت، حمایت و نظارت باشد.

وی با بیان اینکه خواستاریم با پیگیری‌ها موانع داد و ستد با افغانستان رفع شود، گفت: مرز ظرفیت عظیمی بوده که باید فعال شدن بازارچه‌های مرزی در خراسان جنوبی دنبال شود.

کمک دولت برای راه اندازی ایرلاین اختصاصی در خراسان جنوبی

رئیس جمهور با اشاره به مشکلات مطرح شده پیرامون ناوگان هوایی استان اظهار کرد: بخش خصوصی برای سرمایه گذاری آمادگی دارد و دولت باید برای ایجاد خط هوایی همکاری کند، که اقدامات لازم پیگیری خواهد شد.

رئیس جمهور ادامه داد: دولت کمک خواهد کرد که ایرلاین اختصاصی با حضور بخش خصوصی در خراسان جنوبی راه اندازی شود و باید مسئولان استان پیگیری‌های لازم را داشته باشند.

وی بیان کرد: آمار جرایم در خراسان جنوبی بسیار پایین بوده که رمز آن در دینداری مردم است و باید به عنوان یک سرمایه و هویت استان که مورد هجوم فرهنگ‌های بیگانه است، حفظ شود.

رئیس جمهور با اشاره به مشکلات مطرح شده پیرامون حق مالکانه معادن و مالیات مازاد، بیان کرد: طی سال گذشته در قانون بودجه صندوق توسعه و پیشرفت را برای استان‌ها پیشنهاد کردیم که برای خود استان‌ها درامد داشته باشد و فروش اموال دولت و مولد سازی به صندوق واریز شود.

وی با بیان اینکه برخی پروژه‌ها طی چندین سال بر زمین مانده که موجب رنج مردم است، گفت: به سامان رساندن طرح‌های نیمه تمام یکی از مهم‌ترین دستور کارهای دولت است.

وی بیان کرد: سال گذشته این صندوق تصویب نشد اما در برنامه هفتم توسعه امده که اگر به تصویب مجلس برسد و ایجاد شود، دست استان‌ها برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام باز خواهد شد.

حقوق کارگر یک روز عقب نیفتد

وی با بیان اینکه اگر دولت و شرکتی که مرتبط با ادارات و سازمان‌های دولتی است به هر دلیلی کمبود اعتبار دارد نباید سر کارگر تلافی شود، تاکید کرد: حقوق کارگر نباید یک روز عقب بیفتد چراکه معوق ماندن حقوق افرادی که عرق بر جبین دارند، پسندیده نیست.

وی با بیان اینکه نسبت به صنایع تبدیلی اقداماتی انجام شده و کارهایی در دستور کار است، اظهار کرد: توصیه رهبری به دولت و مسئولان، ارتباط با مردم به ویژه دانشگاه‌ها و دانشجویان است چراکه باعث گره گشایی می‌شود.

رئیسی با بیان اینکه ۱۱ سال رتبه بندی معلمان عقب افتاد اما در سال اول دولت اجرایی شد، اظهار کرد: حقوق و درآمد معلم‌ها در طرح رتبه بندی، زمینه‌ای برای ارتقای تعلیم و تربیت، علم افزایی و رعایت شأن و منزلت معلمان است.

رئیس جمهور با بیان اینکه نقش دادن به مردم اساس کار دولت مردمی است، گفت: مردم در تمام حوزه‌ها اعم از کشاورزی، دام و طیور، کشاورزی حضور دارند و دولت تنها سه اصل نظارت، حمایت و هدایت را دارد.

وی با بیان اینکه در هر صحنه‌ای که با مردم پیش رفتیم کار موفق بوده است، اظهار کرد: خوشبختانه مردم هم اعم از زن و مردم در تمام صحنه‌ها در کنار دولت هستند.

رئیسی با بیان اینکه در سطح خراسان جنوبی اقدامات خوبی نسبت به جاده‌های مواصلاتی انجام شده است، گفت: تمام مسئولان در تمام حوزه‌ها باید با اقداماتی جهادی و دنیایی از امید و ایمان نسبت به جبران برخی عقب ماندگی‌ها گام بردارند.

رئیس جمهور با بیان اینکه دشمن نمی‌خواهد رشد تولید و اقتصاد داشته باشیم، گفت: دز رشد تولید گام‌های خوبی برداشته شده و تجارت ما در منطقه رکورد زده است.

وی با بیان اینکه کشورهای همسایه مشتاق تجارت با ایران بوده و تولیدات ما را به دیگر کشورها ترجیح می‌دهد، گفت: در گردشگری سلامت پیشرفت‌های خوبی داشته‌ایم و مورد توجه کشورهای مختلف هستیم.

وی با بیان اینکه امروز افتخار می‌کنیم ۹۵ درصد داروی پزشکی را در داخل تولید می‌کنیم و تجهیزات اتاق عمل در داخل تولید می‌شود، گفت: علی رغم خواست دشمن، از بسیاری از تهدیدها و تحریم‌ها، فرصت ایجاد شده و کشور روز به روز در حال پیشرفت است.

وی با بیان اینکه تقویت ایمان‌ها و امیدها در مقابل دشمن باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: حق خسته شدن ندارید و باید با امید گام‌هایی بزرگ برداشت چراکه قله‌ها به دست کشور فتح خواهد شد.

وی با بیان اینکه در خراسان جنوبی دو برابر گذشته جذب سرمایه گذاری خارجی داریم، گفت: امروز جنگ اراده‌ها بوده و دشمن نمی‌خواهد به فرزانگی در تمام حوزه‌ها برسیم.

وی بیان کرد: دشمن خیال می‌کند با ایجاد بلوا و آشوی، ایران و انقلاب ناامید می‌شود اما با توکل به خدا و اعتماد به نفس گام‌هایی بلند برمی داریم و اینده دولت بسیار روشن است.