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۱۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۲:۵۶

مایکروسافت راز هک ایمیل مقامات آمریکایی را کشف کرد

مایکروسافت راز هک ایمیل مقامات آمریکایی را کشف کرد

مایکروسافت اعلام کرد هکرهای چینی با نفوذ به حساب یکی از مهندسان مایکروسافت توانسته بودند به ایمیل هزاران مقام ارشد آمریکایی دسترسی یابند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مایکروسافت در یک پست وبلاگی اعلام کرد هک مقامات ارشد وزارت امور خارجه و بازرگانی ایالات متحده توسط هکرهای چینی که اخیراً فاش شده، در نتیجه نفوذ به حساب شرکتی یک مهندس مایکروسافت روی داده است.

مایکروسافت اعلام کرد یک گروهی هکری به نام Storm-0558 به حساب کاربری مهندس مایکروسافت نفوذ و هزاران ایمیل متعلق به مقامات ارشد آمریکایی از جمله جینا ریموندو وزیر بازرگانی، نیکلاس برنز سفیر آمریکا در چین و دانیل کریتنبریک دستیار وزیر امور خارجه در امور شرق آسیا را سرقت کرده اند.

در این پست وبلاگی به چند سوال بی جواب درباره این هک پاسخ داده شده که سبب شد بررسی جدیدی درباره امنیت مایکروسافت آغاز شود.

از همه مهمتر آنکه در این پست توضیح داده شده هکرها چگونه توانسته بودند کلید رمزنگاری شده از حساب مهندس مذکور را سرقت کنند و با استفاده از آن به ایمیل ها دسترسی یابند.

مایکروسافت مدعی است که این شکاف را در حساب کاربری مهندس مذکور برطرف کرده است.

کد مطلب 5880761

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