به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه دژبرد در نشست رابطان محلات شهر مشهد با اشاره به تأکید ویژه تولیت آستان قدس رضوی بر موضوع اسکان زائران اظهار کرد: بر همین مبنا از سال ٩٧ بحث اسکان زائران مطرح و بنیاد کرامت رضوی به صورت سنتی و چهره به چهره وارد عمل شد تا برای زائران امکان اسکان را فراهم کند.

مدیر مرکز بانوان و امور خانواده بنیاد کرامت رضوی با بیان اینکه امکانات مشهد برای انبوه زائران دهه آخر صفر کامل نیست و همه دستگاه‌ها باید برای اسکان وارد عمل شوند گفت: در مرکز امور بانوان آستان قدس رضوی قرارگاهی تشکیل شده تا مجاوران علاقمند به ارائه خدمات ساماندهی شوند تا زائران به صورت هدفمند خدمات را دریافت کنند. بنابراین برای هر محله مشهد یک رابط محله تعیین شده تا با محوریت بانوان شبکه مورد نظر فعال شود.

وی با بیان اینکه در قرارگاه نجمه خاتون، رابطان محله از مردم دعوت می‌کنند تا منازل خود را در اختیار زائران قرار دهند، ادامه داد: پویش «خانه‌های رضوی» با هدف ترویج مهمان‌نوازی مردم وارد عمل شده و با راه‌اندازی یک سامانه و با کمک رابطان محله تلاش می‌کند افرادی که قصد همکاری دارند، اطلاعات لازم را وارد سامانه و ثبت نام کنند و با اولویت در خدمت‌رسانی به خانواده‌های محروم، منازل خود را در اختیار زائران قرار دهند. البته بنیاد کرامت بعد از ثبت نام افراد، با گرفتن استعلام از نهادهای مربوطه، ارائه خدمات اسکان را تسهیل می‌کند.

دژبرد گفت: چشم انداز امسال ارائه ٨٠٠ محل برای اسکان است و هر زائر تا ٣ روز می‌تواند از این امکانات استفاده کند.