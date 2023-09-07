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۱۶ شهریور ۱۴۰۲، ۹:۲۶

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان ایلام:

۱۴۹ هزار خدمت توسط هلال احمر ایلام به زائران ارائه شد

۱۴۹ هزار خدمت توسط هلال احمر ایلام به زائران ارائه شد

ایلام-مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان ایلام از ارائه ۱۴۹ هزار زائر خدمت در حوزه‌های مختلف امدادی، درمان، اسکان اضطراری و خدمات اجتماعی در اربعین امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا علی محمدی اظهار کرد: در این مدت زمینه اسکان زائران به تعداد ۵۰ هزار و ۵۰۰ نفر فراهم شده است.

وی درمان سرپایی ۳۳ هزار و ۵۰۰ زائر، تست قند و فشار خون ۴۶ هزار و ۵۸۰ نفر، پذیرش در مرکز درمان سرپایی و بستری موقت پنج هزار نفر و خدمات اجتماعی شامل ویلچر، خیاطی، تونل سرد و لباس شویی به ۱۳ هزار و ۶۱۵ زائر را از خدمات ارایه شده برشمرد.

علی محمدی تعداد حوادث جاده‌ای را ۴۱ مورد، تعداد حادثه دیدگان را ۲۹۷ نفر، تعداد کل مصدومان ۱۴۴ نفر، تعداد مصدمان انتقالی حوادث جاده‌ای ۲۴، تعداد مصدمان حوادث جاده‌ای رهاسازی شده توسط نجاتگران هلال احمر ۱۴ و تعداد مصدومان انتقالی از کشور عراق به مرز مهران را ۲۸۴ نفر اعلام کرد.

کد مطلب 5880812

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