خدمت به زائران اربعین عرصه جدیدی از مهمان نوازی مردم خوزستان بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مهدی اخوان صباغ با صدور پیامی از خدمت همه مردم خوزستان، موکب‌داران، مسئولان و هیئت‌های استان در راستای خدمت به زوار حسینی قدردانی کرد.

در این پیام بیان شده است: جریان عظیم اربعین و زیارت میلیون‌ها نفر به صورت همزمان از اقصی نقاط جهان موضوعی نیست که بتوان به عنوان یک امر عادی از آن یاد کرد، چراکه همراهی با این موج خروشان نه تنها موجب صیانت باطنی برای زائران و محبان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام می‌شود بلکه در عرصه جهانی هم موجبات صیانت از مکتب روح بخش پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله را فراهم می‌کند.

در این پیام تاکید شده است: افتخار خدمت به زائران در خوزستان که پایتخت موکبهاست نیز عرصه‌ای جدید برای مهمان نوازی مرمان خونگرم دیار شهید علی هاشمی بوجود آورد. پایانه‌های شلمچه و چذابه و تمامی شهرها و روستاهای کوچک و بزرگ با عشقی وصف ناشدنی پذیرای زائران اربعین ایرانی، پاکستانی، افغانستانی و دیگر ملیت‌ها بودند.

دی این پیام آمده است: حقیقتاً زبان از شکر این خروش الهی و حرکت عظیم اسلامی که تعظیم شعائر دینی را به همراه دارد عاجز است. اینجانب صمیمانه از مردم خوزستان که با جان و دل پذیرای خیل عظیم زوار حسینی علیه السلام بودند تشکر می‌کنم.

در این پیام گفته شده است: همچنین از زائرین گرامی که رنج پیاده روی را به جان خریدند و تمامی نیروهای خدمتگزار اعم از دولت محترم، هیئات مذهبی، موکب داران، اصحاب رسانه و صدا و سیما، نیروهای نظامی و انتظامی، امنیتی و درمانی، کارمندان ادارات و نهادهای مختلف کشور که در این مسیر مخلصانه خدمت کردند تشکر وافر دارم و امیدوارم که خداوند به برکت اینگونه حرکات الهی عنایت و لطف خود را شامل حال مردمان شهیدپرور خوزستان نماید.