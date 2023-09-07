به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طیبی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: همزمان با اربعین حسینی، دو اکیپ گشت سیار برای بازرسی و نظارت در مرزهای چذابه و شلمچه حضور یافتند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: در این گشت‌ها ضمن بازدید از پارکینگ‌ها با تعدادی از زائرین حاضر در محل در مورد وضعیت خدمت رسانی و هزینه اخذ شده است، صحبت شد.

مهدی طیبی گفت: در گشت‌هایی که در مرزهای شلمچه و چذابه برگزار شد تاکنون مشکل خاصی در پارکینگ‌های اصلی مشاهده نشد لیکن تخلف اخذ وجه مازاد و همچنین درج نشدن قیمت در دو پارکینگ خصوصی مشاهده که پس از تشکیل پرونده موضوع برای رسیدگی خارج از نوبت به اداره تعزیرات شهرستان مربوط ارجاع شد.

به گفته طیبی، این گشت‌ها تا بازگشت کامل زائرین ادامه خواهد داشت و با هر گونه تخلفی به شدت برخورد و پرونده خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.