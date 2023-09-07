تلاطم دریا حرکت شناورها از قشم به جزایر لارک و هرمز را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اشتری بیان داشت: حرکت شناورها به جزایر یادشده منوط به بهبود شرایط جوی و دریایی و کاهش سرعت باد و تلاطم دریا خواهد بود. هر گونه تغییرات احتمالی در برنامه حرکت شناورها به جزایر لارک و هرمز از بندر شهید ذاکری قشم، اطلاع رسانی خواهد شد.

رئیس کمیته حمل و نقل دریایی شهرستان قشم توضیح داد: در حال حاضر به دلیل افزایش سرعت باد و تلاطم دریا، فقط رفت و آمد شناورهای بزرگتر مسافری (گروه A) در مسیر قشم و بندرعباس در حال انجام است و آمد و شد سایر شناورها متوقف شده است.

اشتری اضافه کرد: احتمال تعطیلی زود هنگام بنادر مسافری در ساعت های پیش‌رو، دور از انتظار نیست از این رو قشموندان و گردشگران در تردد بین این بنادر، تعجیل کنند.