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۱۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۴:۰۴

مدیر بنادر و دریانوردی قشم:

تلاطم دریا حرکت شناورها از قشم به جزایر لارک و هرمز را لغو کرد

تلاطم دریا حرکت شناورها از قشم به جزایر لارک و هرمز را لغو کرد

بندرعباس - مدیر بنادر و دریانوردی قشم اعلام کرد: به دلیل تلاطم دریا و افزایش سرعت باد تمامی برنامه های حرکت شناورها به جزایر لارک و هرمز از بندر شهید ذاکری قشم صبح پنجشنبه لغو شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اشتری بیان داشت: حرکت شناورها به جزایر یادشده منوط به بهبود شرایط جوی و دریایی و کاهش سرعت باد و تلاطم دریا خواهد بود. هر گونه تغییرات احتمالی در برنامه حرکت شناورها به جزایر لارک و هرمز از بندر شهید ذاکری قشم، اطلاع رسانی خواهد شد.

رئیس کمیته حمل و نقل دریایی شهرستان قشم توضیح داد: در حال حاضر به دلیل افزایش سرعت باد و تلاطم دریا، فقط رفت و آمد شناورهای بزرگتر مسافری (گروه A) در مسیر قشم و بندرعباس در حال انجام است و آمد و شد سایر شناورها متوقف شده است.

اشتری اضافه کرد: احتمال تعطیلی زود هنگام بنادر مسافری در ساعت های پیش‌رو، دور از انتظار نیست از این رو قشموندان و گردشگران در تردد بین این بنادر، تعجیل کنند.

کد مطلب 5880974

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